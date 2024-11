Futures jsou opatrné, čerstvé komentáře CFO ČEZ Nováka v rozhovoru pro Patria.cz

Evropské akciové trhy otevřou opatrně v důsledku rostoucích obav, že navrhovaná cla a výběr kandidátů na klíčové posty v administrativě zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa mohou podnítit inflaci, jak obraz podávají světová média. V rozhovoru pro Patria.cz okomentoval výsledky a aktualizovaný výhled ČEZ finanční ředitel Martin Novák. Z makrodat nás dnes ve 14:30 čeká americká inflace za říjen.

Futures: DAX -0,1 %, CAC -0,2 %, FTSE 100 +0,1 %.

„Naše výsledky, co se týká provozního zisku EBITDA, jsou lepší asi o 5 % a dostali jsme se na 100 miliard korun. Naopak na očištěném čistém zisku jsme asi o 21 % níže, než jsme byli loni, dosáhli jsme úrovně 24,8 miliardy korun,“ uvedl Martin Novák, CFO Skupiny ČEZ, k čerstvě zveřejněným výsledkům. Výhled provozního zisku na rok 2024 byl navýšen na rozmezí 126–130 miliard korun, zejména i díky akvizici GasNetu, který je plně konsolidován do Skupiny ČEZ od 1. září. ČEZ dnes oznámil také dohodu o prodeji polských uhelných aktiv investiční společnosti ResInvest Group. S částkou této transakce je finanční ředitel ČEZ spokojen a closing očekává již v první kvartálu příštího roku. Co způsobilo pokles na čistém zisku? Jak by se mohly vyvíjet ceny elektřiny? A jaké plány má ČEZ s akvizicí podílu v Rolls-Royce SMR? Odpovědi naleznete v rozhovoru ZDE.

Miliardář Elon Musk a podnikatel Vivek Ramaswamy povedou nové ministerstvo pro efektivitu vlády, jehož úkolem bude „odstranit vládní byrokracii, omezit nadbytečné regulace, snížit plýtvání a restrukturalizovat federální agentury“, oznámil v úterý nově zvolený prezident Donald Trump. V předvolební kampani Trump uvedl, že oddělení pro vládní efektivitu vypracuje plán na odstranění „podvodů a nesprávných plateb“ a provede „kompletní finanční a výkonnostní audit“ federální vlády. V úterý Trump uvedl, že komise bude spolupracovat s Úřadem pro řízení a rozpočet Bílého domu, a řekl, že jejich práce bude ukončena nejpozději 4. července 2026, tedy v den 250. výročí založení státu. Tato struktura může Muskovi umožnit, aby se vyhnul odstoupení ze svých společností, včetně Inc, největšího světového výrobce elektromobilů, a SpaceX, která dominuje celosvětovému trhu s raketovými starty - a federálním pravidlům o střetu zájmů, která by mohla nařídit odprodej.

Poprvé od července oslabil kurz jenu nad 155 za dolar, což zvyšuje riziko, že Japonsko vstoupí na měnový trh a pokusí se zpomalit jeho oslabování. Japonská měna se vůči dolaru propadla až o 0,4 % na 155,15 a rozšířila tak své ztráty po znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Na jen působí prudký nárůst výnosů státních dluhopisů, přičemž dvouletý výnos dosáhl nejvyšší úrovně od července.

Pokles dostal jen do blízkosti úrovní, kdy japonské úřady naposledy intervenovaly na podporu své měny, přičemž nejvyšší devizový úředník země varoval před jednostrannými a náhlými pohyby. Minimální prognóza jenu, která může vyvolat intervenci, byla 150 vůči dolaru, přičemž medián činil 160, podle průzkumu provedeného mezi 53 ekonomů, který minulý měsíc provedla agentura Bloomberg.

Bloomberg Dollar Spot Index se před zprávou o inflaci spotřebitelských cen v USA zvýšil spolu s výnosy státních dluhopisů. Obchodníci nyní počítají s přibližně dvěma sníženími sazeb v USA do června, zatímco na začátku minulého týdne se počítalo s téměř čtyřmi. Sentiment vůči asijským akciím se od Trumpova zvolení změnil na opatrný, protože obchodníci očekávají, že jeho plánovaná politika dále zvýší inflaci a zpomalí tempo snižování úrokových sazeb. Nervozitu podněcují i prezidentovy výběry na klíčové vládní posty, neboť do svého kabinetu dosazuje lidi, kteří mají provádět jeho politiku „America First“ v oblasti hranic, obchodu, národní bezpečnosti a ekonomiky.



Společnosti AG a Rivian Automotive Inc. jmenovaly vedoucí představitele svého společného podniku v hodnotě několika miliard dolarů a předvedly prototyp elektromobilu, čímž daly najevo svůj závazek i v době, kdy celosvětová poptávka po elektromobilech klesá a nastupující Trumpova administrativa hrozí omezením podpůrných opatření. Společný podnik s názvem Rivian and Group Technology LLC povedou Wassym Bensaid, šéf softwaru společnosti Rivian, a Carsten Helbing, šéf technologií , uvedly společnosti ve společném prohlášení. Oba generální ředitelé povedou specializovanou skupinu přibližně 1 000 inženýrů z obou společností.



Německá energetická společnost AG se rozhodla odkoupit zpět akcie v hodnotě až 1,5 miliardy eur (1,6 miliardy USD), protože politická rizika v USA zkomplikovala její investiční plány. Odkupy budou zahájeny v letošním roce a dokončeny během 18 měsíců, uvedla v úterý pozdě večer ve svém prohlášení. v posledních měsících čelí rostoucí frustraci akcionářů - a také tlaku aktivistického investora Elliott Investment Management - kvůli klesající ceně akcií a zaměření na expanzi v USA namísto zpětného odkupu akcií.