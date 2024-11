UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.(IČ 28375025)

UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s., zveřejňuje Oznámení o uložení projektu rozdělení společnosti UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Uni Hobby Stores, a.s. do sbírky listin obchodního rejstříku. Více informací zde.

(komerční sdělení)