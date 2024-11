Evropské akcie začaly dobře, ale postupně ztrácí dech

Evropské akcie opět začaly celkem dobře, ale během dopoledne sklouzávají ke smíšenému obchodování. Mezi klíčovými indexy se drží lehce v zeleném FTSE100, zatímco kontinent je v záporu. Ztráty ovšem nejsou velké. Nepatrně v minusu pak vidíme také americké futures.



Pro akcie by dnes mohl být podporou dluhopisový trh, kde výnosy klesají, a naznačují, že sázky na uvolňování politiky Fedu či ECB nejsou dál opouštěny. Větší pokles výnosů tentokrát sledujeme v Evropě, když na německých Bundech to je asi -6 bps. Eurodolar v posledních pár dnech nemá jasný směr, poté co mu podporu poskytla úroveň 1,0500. Dnes na páru vidíme drobný pokles na 1,0575.

Do hry mohou vstupovat výsledky amerických maloobchodníků Walmart a Lowe´s, které mají co říci také o kondici spotřebitele. Větší dopad na náladu investorů však bude mít až zítra . Co se týče nových makrodat, dnešní inflační report z eurozóny bude pouze finální revize a odpolední údaje z amerického realitního trhu nemívají na celkový vývoj trhů vážný vliv.

Zlato našlo pevnou půdu pod nohama a tento týden slušně stoupá. Dnes se jeho cena dostává nad 2625 USD. Ropa, která se včera výrazně zvedla, své zisky během dneška koriguje. Pro korunu se situace příliš nemění a bez nových podnětů se obchoduje proti euru lehce pod 25,30.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3141 0.0696 25.3270 25.2689 CZK/USD 24.0345 0.7060 24.0440 23.8430 HUF/EUR 407.3404 0.1969 407.6668 405.6532 PLN/EUR 4.3358 0.4194 4.3365 4.3136

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6287 -0.5463 7.6738 7.6224 JPY/EUR 161.5000 -1.4703 163.8510 161.5250 JPY/USD 153.3665 -0.8296 154.6545 153.2825

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8343 -0.1914 0.8363 0.8332 CHF/EUR 0.9305 -0.6163 0.9363 0.9305 NOK/EUR 11.6583 -0.0343 11.6959 11.6375 SEK/EUR 11.5846 0.1803 11.5869 11.5504 USD/EUR 1.0533 -0.6237 1.0601 1.0525

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5415 0.2928 1.5415 1.5326 CAD/USD 1.4036 0.1259 1.4037 1.4004