Inflace v eurozóně v květnu podle odhadu Eurostatu zrychlila na 2,6 procenta

Míra inflace v eurozóně v květnu zrychlila na 2,6 procenta z dubnové hodnoty 2,4 procenta. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Zdražují zejména služby a potraviny, mírně k celkovému růstu opět přispěly také energie. Rychlý odhad neobsahuje údaje za celou Evropskou unii, nejsou v něm tedy ani data za Českou republiku.



Analytici se zrychlením inflace počítali, v průměru ale v anketě agentury Reuters očekávali, že se dostane pouze na 2,5 procenta. Meziměsíčně ceny v eurozóně vzrostly o 0,2 procenta, bez vlivu energií růst činí 0,4 procenta. Samotné energie byly proti dubnu o 1,2 procenta levnější.



Evropská centrální banka (ECB) chce mít inflaci kolem dvou procent. Nepatrně vyšší inflace, než s jakou se počítalo, ale banku podle analytiků nedonutí počkat s chystaný snížením úrokových sazeb.



Nejvyšší inflaci má v květnu Belgie, a to 4,9 procenta, nad čtyřmi procenty je i Chorvatsko. Naopak nejnižší inflaci Eurostat registruje v Lotyšsku, a to 0,2 procenta. Pod jedním procentem je míra inflace také v Litvě, Itálii a ve Finsku.



Eurostat očekává, že služby k celkové meziroční inflaci v květnu přispěly ze 4,1 procenta, zatímco v dubnu jejich příspěvek činil 3,7 procenta. Na inflaci tak budou mít největší vliv. Další je kategorie potraviny, alkohol a tabák. Příspěvek energií k inflaci činí 0,3 procenta, zatímco v dubnu energie od inflace naopak 0,6 procenta odečetly.



Prezidentka ECB Christine Lagardeová minulý týden řekla, že inflace v eurozóně už je pod kontrolou. Předloni se dostala na rekordních 10,6 procenta. Ekonomové očekávají, že ECB sníží úrokové sazby už na svém červnovém zasedání, základní úrok je teď v eurozóně na 4,50 procenta.