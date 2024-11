Budou mít Spojené státy vlastní státní investiční fond? Z ekonomického hlediska to v jejich případě nemusí být nejlepší nápad

Bloomberg poukazuje na to, že Donald Trump před volbami hovořil i o tom, že by Spojené státy měly mít vlastní státní investiční fond. Podobně uvažoval také Biden. Ale třeba Larry Summers podobnou myšlenku na to, že by USA měly takto investovat, považuje na „poněkud bláznivou“.



Bloomberg uvedl, že takový státní fond má asi 80 zemí. Fondy se snaží „dlouhodobě investovat ku prospěchu lidí celé země a její ekonomiky“. Celkem na světě spravují aktiva v hodnotě téměř 13 bilionů dolarů a ta během posledních dvaceti let vzrostla přibližně desetkrát. Norský státní fond spravuje aktiva ve výši 1,55 bilionu dolarů a jeho šéf Nicolai Tangen pro Bloomberg uvedl, že fond vlastní společnosti po celém světě, k tomu investuje i do dluhopisů. Tabulka ukazuje největší státní fondy světa:



Zdroj: Bloomberg



Není náhoda, že řada zemí se státními investičními fondy je významnými exportéry ropy. Summers k tomu dodal, že obecně jde o země s velkými obchodními přebytky. Norský fond pak stále více investuje do umělé inteligence, datových center a také do aktiv souvisejících s posunem směrem k obnovitelným energiím. Tangen k jeho historii uvedl, že Norsko se snažilo najít zdroje ropy, ale po řadě marných pokusů provedlo poslední mořský vrt v roce 1969, ten byl nakonec úspěšný.



Norsko se po objevu ropy snažilo vyhnout osudu řady zemí, pro které byl objev významných přírodních zdrojů nakonec spíše negativem. Třeba kvůli tomu, jak moc taková událost nakonec v zemi zvedla korupci. I proto tedy Norsko zřídilo státní investiční fond, který spravuje příjmy z ropy. Fond také „spravuje bohatství pro budoucí generace“. Smysl to podle Tangena má ale právě v situaci, kdy existují příjmy, „nepůjčoval by si na to.“



Na Bloombergu poukázali na to, že typickým rysem norského fondu je jeho velká otevřenost a poskytování informací ohledně investic, dosahované návratnosti a dalších oblastí. Na webových stránkách fondu je také online ukazatel jeho hodnoty, který se podle situace na trzích mění třináctkrát za sekundu. K tomu se přidávají jasně definované etické zásady. Podle Tangena jde o „nejsledovanější číslo v zemi“. Fond neinvestuje do fondů rizikového kapitálu, zatím jeho mandát obsahuje pouze obchodované cenné papíry. Bloomberg k tomu dodal, že vysoká transparentnost není všude pravidlem.







