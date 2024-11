Trhy ocenily, že znají budoucího ministra financí

Investoři ocenili Trumpovu volbu nového ministra financí, kterým by se měl stát investor Scott Bessent. Nejvíce se na to konto dařilo indexu Dow Jones Industrial Average, který poskočil o 1 %. Trhy ocenily, že se konečně vyjasnila tato otázka, jelikož ministr financí hraje zásadní roli například v obchodní regulaci. Trumpův kandidát paradoxně není žádným fanatickým zastáncem celní války, kterou budoucí prezident slibuje rozpoutat. Naopak ale volá po deregulaci a reformě daňového systému. To jsou pro společnosti dobré zprávy. Trhy taktéž podpořil výhled na klid zbraní mezi Izraelem a hnutí Hizballáh v Libanonu, a tím deeskalace konfliktu na středním východě.



Největší váhy výsledkové sezony již máme za sebou, přesto se ale můžeme podívat na čerstvé novinky od „nižších šarží“. Například společnost Bath & Body Works dnes narostla o 16,5%. Pomohl jí k tomu vyšší výhled na letošní hospodaření podpořený silným třetím kvartálem. Retailový řetězec Macy’s ohlásil odklad svého kvartálního reportu z důvodu „účetních problémů“. Jeho akcie tak dnes propadly o 2,3 %. Výrobce mikročipů Corporation dle zpráv Wall Street Journal finalizuje práci na již dříve oznámeném grantu 8 miliard USD, jeho akcie dnes posílily o 1,5 %.