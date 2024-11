Citi zvyšuje cílovou cenu na Erste, politická nejistota ve Francii ohrožuje dluhopisový trh a futures jsou v červeném

zvýšila cílovou cenu u Group. Spread mezi francouzskými a německými dluhopisy by mohl vzrůst kvůli politické nejistotě ve Francii. Evropa vydala rekordní množství dluhopisů. Německá inflace se dostala pod kontrolu. Britští zákonodárci dnes budou hlasovat o asistované sebevraždě smrtelně nemocným. Podíl čínských výrobců elektromobilů v Evropě klesl a Izrael porušil dohodu o příměří s Hizballáhem. Evropské futures jsou v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %, FTSE 100 -0,2 % a DAX -0,2 %.



Citi opakuje doporučení koupit na akcie Group a navyšuje cílovou cenu na 61 EUR z předchozích 52,5 EUR.



Spread mezi francouzskými a německými vládními dluhopisy by se mohl posunout nad 100 bazických bodů, pokud Marine Le Penová bude nadále vyhrožovat hlasováním o nedůvěře premiérovi Michelu Barnierovi a ohrozí schválení rozpočtu na rok 2025, uvedla . Francouzský ministr financí Antoine Armand řekl, že je připraven udělat ústupky ohledně rozpočtu na rok 2025. Vyhlídka na kolaps vlády přiměla investory k prodeji francouzských aktiv a výnos 10letých dluhopisů této země se poprvé v historii vyrovnal Řecku.



Podle údajů agentury Bloomberg Evropa letos vydala dluhopisy za rekordních 1,705 bilionu eur. To zahrnuje veřejně syndikované emise v eurech, librách a lokálních měnách v Evropě. Potřeba financovat stále rostoucí hromady dluhů podnítila emise ze strany veřejného sektoru. Předchozího rekordu bylo dosaženo během pandemie Covid.



Německo se tento měsíc nečekaně zbavilo inflace, což přispívá k tomu, aby Evropská centrální banka nadále snižovala úrokové sazby. Růst spotřebitelských cen v největší evropské ekonomice se držel na 2,4 %, částečně díky zmírnění nákladů na potraviny. Údaje kontrastují s údaji ze Španělska, které ukazují naopak na rychlejší růst cen. Investoři a analytici na závěrečném zasedání roku za dva týdny očekávají další čtvrtbodové snížení sazeb téměř s jistotou. Člen Rady guvernérů Francois Villeroy de Galhau řekl, že ECB možná bude muset zvýšit úrokové sazby na úroveň, která podpoří růst. Další jsou ale stále opatrní. Členka rady Isabel Schnabelová zdůrazňuje cenové tlaky v sektoru služeb.



Britští zákonodárci dnes uspořádají přelomové hlasování o návrhu zákona, který by umožnil asistovanou sebevraždu nevyléčitelně nemocným dospělým, kterým zbývá méně než šest měsíců života. Bude to první hlasování o této otázce od roku 2015. Pokud by návrh prošel, zbývalo by ještě několik parlamentních kroků, než by se uzákonil, včetně příležitostí k jeho změně. Asistovaná sebevražda má ve Spojeném království značnou podporu veřejnosti.



Podíl čínských výrobců automobilů na evropských registracích elektromobilů v době před zavedením nových cel nadále klesal, přičemž v říjnu klesl na 8,2 %. Tehdy EU stanovila provizorní cla na elektrická vozidla vyrobená v Číně, když zvýšila dovozní poplatky až na 45 %.



Izrael během prvních dvou dnů po uzavření dohody několikrát porušil dohodu o příměří s Hizballáhem, uvedla libanonská armáda na X. Došlo k narušování vzdušného prostoru a zaměřování libanonského území různými zbraněmi. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl pro Channel 14, že se zlepšily podmínky pro dosažení dohody o osvobození rukojmích držených Hamasem v Gaze.