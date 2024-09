V Německu v září ubylo lidí bez práce, nezaměstnanost klesla na šest procent

Počet lidí bez práce v Německu v září klesl o 66.000 na 2,806 milionu. Míra nezaměstnanosti se tak proti předchozímu měsíci snížila o 0,1 procentního bodu na šest procent. V předběžné zprávě to dnes oznámil Spolkový úřad práce, podle nějž je počet nezaměstnaných meziročně o 179.000 vyšší.



"Nezaměstnanost a podzaměstnanost v září sice klesly, ale výrazně méně, než je to v tomto měsíci běžné," uvedla na tiskové konferenci šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová. "Začátek podzimního oživení na trhu práce je tak v tomto roce pomalejší," dodala.



Podle sezonně očištěných údajů se počet nezaměstnaných proti předchozímu měsíci o 17.000 zvýšil. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali nárůst zhruba o 12.000. Proti září loňského roku je nezaměstnanost vyšší o 0,3 procentního bodu. Počet volných pracovních míst registrovaných úřadem práce v září činil 696.000, což je o 65.000 méně než před rokem.



Nejvyšší nezaměstnanost hlásí spolkové země Brémy (11,1 procenta) a Berlín (9,8 procenta), nejnižší naopak Bavorsko (3,8 procenta).



Žádostí o kurzarbeit, tedy ochranný režim pracovních míst, úřad práce od 1. do 23. září eviduje 65.000. To je výrazně více ve srovnání s předchozím měsícem, kdy to bylo 40.000 žádostí. Bilanci skutečného využití kurzarbeitu má úřad prozatím k dispozici do konce července, kdy peníze v ochranném režimu dostalo 212.000 lidí. V červnu to bylo 220.000, v květnu 196.000.



Podle německého statistického úřadu činila míra nezaměstnanosti 3,8 procenta. Statistické úřady včetně toho českého nebo Eurostatu ve svých výpočtech vycházejí z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech. Jejich počet zjišťuje statistickým šetřením. Údaje úřadů práce na druhé straně počítají mezi nezaměstnané pouze lidi, kteří se registrovali v jejich evidenci.