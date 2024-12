Rozbřesk: Průmyslové oživení se odkládá. Stabilní koruna v okolí 25,25 EUR/CZK

Index nákupních manažerů PMI se v listopadu snížil ze 47,2 bodů na 46 bodů a nadále signalizuje obtížné podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu. Hodnota indexu zůstává pod hranicí 50 bodů oddělující pásmo expanze a recese téměř dva a půl roku, podobně jako v sousedním Německu. Oživení aktivity v českém průmyslu se tak znovu odkládá, pravděpodobně až do roku 2025.



Zhoršení nálady šlo v listopadu na vrub opětovnému snížení výroby v kombinaci se silným poklesem nových zakázek. Problémem číslo jedna tak zůstává slabá poptávka – ať už jde o domácí trh, tak zejména klíčové exportní trhy. Dle výrobců drží poptávku na uzdě především táhlé strukturální problémy německé ekonomiky, konkrétním příkladem budiž automobilový sektor. Vzhledem k poklesu nových zakázek výrobci redukovali počty pracovních míst, tempo propouštění ale od března zpomalilo na minimum.



Nejbližší měsíce neslibují zásadní obrat pro tuzemské průmyslníky. Spíše naopak, výhled je zatížen řadou negativních rizik. Za prvé jde o malátný výkon německé ekonomiky v kombinaci s nejistotou spojenou s únorovými parlamentními volbami. Za druhé jde o nástup Donalda Trumpa do Bílého domu a negativní dopady případného zvýšení obchodních cel vůči EU. Vůči těm je jednou z nejzranitelnějších ekonomik právě Německo, které do USA vyváží přibližně desetinu svých exportů zboží. Nepřímý dopad by pocítila také česká ekonomika vzhledem k jejímu subdodavatelskému charakteru (podíl tuzemských vývozů do Ameriky činí jen 2,5 %).



Za celý letošní rok odhadujeme mírný pokles průmyslové výroby zhruba o 1 %. Optimističtěji hledíme až k polovině příštího roku, kdy předpokládáme pozvolné oživení zahraniční průmyslové poptávky a větší investiční aktivitu díky poklesu úrokových sazeb.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna drží pozice v úzkém pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK navzdory včerejším ziskům amerického dolaru. Výsledek PMI ve zpracovatelském sektoru sice přinesl další zklamání ohledně vyhlídek českého průmyslu (viz úvodník), na korunovém trhu se však fakticky neprojevil. Dnes bude koruna sledovat zejména vývoj na hlavních trzích a turbulentní politický vývoj ve Francii. Hlavním tuzemským číslem týdne pak bude zítřejší výsledek mezd za třetí čtvrtletí.



Eurodolar

Americká data zůstávají silná a druhá největší ekonomika eurozóny čelí politické a rozpočtové krizi. Není tedy divu, že se eurodolar vrátil zpět pod 1,05.

Francouzská menšinová vláda se včera totiž rozhodla, že prosadí rozpočet na příští rok bez souhlasu parlamentu, což automaticky značí vyvolání hlasování o důvěře. To by mělo proběhnout v následujících dnech a pokud se nestane zázrak, tak vláda padne. Francie tak zřejmě bude směřovat k další předčasným parlamentním volbám, jež by mohly být v červenci. Euro tak bude čelit, krom řady dalších problémů, také politické (a potažmo fiskální) nejistotě.

To naopak v USA zůstávají konjunkturální data na slušné úrovni, což je pro dolar plus, neboť díky relativně silným číslům stále není jisté, zdali Fed v prosinci sníží sazby či nikoliv. Včera zveřejněný výsledek indexu ISM v průmyslu vypadal velmi pozitivně, uvidíme, jak dopadnou dnešní data z trhu práce (otevřené pracovní pozice).



Akcie

Hned na úvod posledního letošního měsíce se podařilo technologickému indexu Nasdaq Composite překonat historické maximum, když narostl o 0,9 %. Solidní začátek obchodní seance zažily akcie společnosti Intel Corporation, které otevíraly 3 % v kladných hodnotách. Původní pozitivní nálada ovšem v průběhu obchodování vyprchala a Intel uzavřel 0,5 % v záporu. Akcie společnosti Super Micro Computer narostly o 28,7 %. Dále se dařilo i společnosti Tesla, která narostla o 3,4 % po zvýšeném doporučení od analytického domu Roth MTM, který předpokládá, že společnost bude benefitovat z blízkého vztahu mezi ředitelem Elonem Muskem a prezidentem Donaldem Trumpem.