Úvahy o zákazu TikToku se mohou týkat i Applu a Tesly

Gene Munster z Deepwater Asset Management se domnívá, že úvahy o zákazu TikToku v USA jsou součástí „šachových her“ kolem nové vlády. Pokud by takový plán byl skutečně implementován, Čína by podle investora mohla přikročit k odvetným opatřením. Kdyby k takovému extrému došlo, „jsou tu dva evidentní cíle, a jimi je a .“



Munster podle svých slov strávil v Číně delší dobu a ví proto, že tamní vláda dokáže mnoha způsoby znepříjemňovat život těm, kteří se jí znelíbí. V případě firem může její nátlak zahrnovat právní kroky, změny v regulaci či třeba omezování dodávek elektrické energie nebo omezování přístupu k dopravním společnostem. Takové kroky by se mohly podle investora týkat jak Applu, tak Tesly. Měnit by se mohl i způsob, jakým čínská společnost a spotřebitelé nahlížejí na tyto dvě firmy a jejich produkty.



Pokud by se Čína rozhodla vyvíjet negativní tlak na americké společnosti, podle experta by to zřejmě neprobíhalo způsobem, který by se dostával do popředí zájmu médií. Munster přitom vlastní akcie Applu, který je podle něj zajímavý i kvůli umělé inteligenci. Největší obavy v něm ve vztahu k tomuto titulu ale vzbuzuje právě dění kolem Číny. Odhaduje přitom, že přibližně 45 % tržeb této společnosti „je nějakým způsobem spojeno s Čínou“. Tento podíl sice postupně klesá, ale Čína je pro stále důležitým faktorem.



O Tesle na CNBC hovořil i Dan Ives z Wedbush Securities, podle kterého jde o „nejvíce podhodnocené AI akcie na trhu“. Kapitalizace firmy by podle experta mohla dosáhnout 2 bilionů dolarů i díky tomu, jak může využívat umělou inteligenci. To, že Musk má úzké vztahy s Trumpem, pak může pomáhat velkým technologickým firmám obecně a také investicím spojeným s AI.



Ives zopakoval, že podle něj probíhá technologický býčí trh a „párty související s umělou inteligencí teprve začíná“. Podpořit by ji mohly i očekávané změny v regulaci a na vedoucích pozicích některých regulátorů. Analytik má u Tesly cílovou cenu na 400 dolarech a během následujících 18 měsíců by mohlo dojít i ke zdvojnásobení její kapitalizace. Klíčový je v tomto ohledu vývoj v oblasti autonomního řízení. K ziskovým maržím, které řada investorů u této firmy pozorně sleduje, pak Ives řekl, že podle něj už přichází stabilizace.



Zdroj: CNBC