Rozbřesk: Silný maloobchod a silné mzdy = roste pravděpodobnost prosincové stability sazeb

Po rychlém růstu mezd (za Q3 2024) o něco rychleji rostl i říjnový maloobchod. Bez zahrnutí motorových vozidel byl meziročně vyšší o 5,5 % (versus 4,9 % náš odhad).



Byla sice lehce revidována dolů čísla za září, tam už však máme k dispozici odhad HDP za Q3 2024. Dnešní čísla tak ukazují na další zrychlení spotřeby domácností na konci roku 2024. A podobným směrem ukazují i vybrané tržby v segmentu služeb (pohostinství, cestovní kanceláře).



Při pohledu do struktury maloobchodu zažívají dobré časy zejména internetové obchody (+20,4 %) a tržby ve velkých nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (+15 %). Trochu zaostávají specializované prodejny - zejména s elektronikou a vybavením pro domácnost. A i prodejcům potravin se více daří ve smíšených nespecializovaných prodejnách.



Celkově v kombinaci s lepší spotřebitelskou náladou a pokračujícím růstem reálné mzdy zapadají čísla do pozitivního příběhu o zrychlujících reálných útratách českých domácností. Pro ČNB jde spíše o argument zvažovat v prosinci pauzu při snižování úrokových sazeb. My s finálním verdiktem počkáme na inflaci za měsíc listopad (toto úterý) a pokud se naplní náš předpoklad zrychlení na 3,0 %, vsadíme v prosinci na “dočasnou pauzu” v cyklu uvolňování měnové politiky.





*** TRHY ***



Koruna



Česká koruna vyčkává v okolí 25,10 EUR/CZK na nové impulsy. V tomto týdnu půjde na jedné straně o ECB a na druhou stranu o česká čísla, která napoví, co čekat od prosincové ČNB. My předpokládáme v úterý o něco výraznější nárůst české inflace, který by se mohl koruně líbit. Na druhou stranu, dnešní slabší průmysl ji pravděpodobně do žil mnoho krve nenalije.



Eurodolar

Data z amerického trhu práce zveřejněná v pátek odpoledne nebyla nikterak šokující, byť mírný nárůst míry nezaměstnanosti udržel výnosy pod tlakem, což dostalo eurodolar lehce výše. Pokud jde však o počty nově vytvořených pracovních míst, tak po stagnaci v minulých měsících, která byla způsobena především hurikány a stávkami, se tvorba nových míst dostala na solidních 227 tisíc. Navíc údaje z předchozích dvou měsíců byly rovněž revidovány směrem nahoru o čistých 56 tisíc a také zrychlil růst mezd.

Nehledě na dramatické události na Blízkém východě se trh již připravuje na zítřejší důležitý report týkající se americké inflace za listopad. Druhým vrcholem týdne pak bude čtvrteční zasedání ECB.



Akcie

Americké akciové trhy v závěru minulého úspěšného týdne opět mírně rostly. O růst se tedy postaraly hlavně technologické tituly, což se projevilo na růstu indexu Nasdaq 100 o bezmála procento. Další dva významné akciové indexy už si ale tak dobře nevedly, když S&P 500 posílil jen o 0,25 %, zatímco Dow Jones dokonce odepsal 0,3 %. V euforické jízdě tak pokračovaly především technologické tituly v čele s těmi největšími giganty, jako je Amazon, Tesla nebo Meta. Akcie Tesla posílily o více než 5 % na 389 USD, a tak se ještě více přiblížily svému historickému maximu 414 z roku 2021. Proti tomuto pozitivnímu trendu šly poněkud překvapivě polovodičoví giganti, když akcie Nvidia i AMD propadly shodně zhruba o 2 %.