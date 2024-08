Býci na zlatu oslavují Jackson Hole. Powell odmetl tomuto kovu cestičku nahoru

Zdá se, že rekordní vzestup zlata nad 2 500 USD za unci bude pokračovat, když se Fed připravuje snižovat sazby. Projev předsedy Jeroma Powella v Jackson Hole – který sliboval snížení sazeb – byl podle Jaye Hatfielda, výkonného ředitele společnosti Infrastructure Capital Advisors, zlomovým okamžikem pro zlato. Spotové zlato se nyní obchoduje na 2 523 dolarech, blízko svého vrcholu.





Zlato letos překonalo několik rekordů, čímž se stalo jednou z nejsilnějších komodit. Jeho vzestup v první polovině šel na vrub silným nákupům centrálních bank a asijským nákupům, které kompenzovaly brzdu v podobě posilujícího amerického dolaru, vyšších výnosů státních dluhopisů a odlivu z burzovně obchodovaných fondů krytých zlatem.



„Tyto náklady ušlé příležitosti za držení zlata klesají,“ řekl Rajeev De Mello, manažer globálního makro portfolia ve společnosti GAMA Asset Management.



Letos spotové zlato posílilo o více než pětinu, přičemž banky včetně již v dubnu tvrdily, že by mohlo atakovat 2 700 dolarů za unci. Po Powellově projevu na pátečním sympoziu v Jackson Hole se nyní 10leté reálné výnosy v USA klesly na nejnižší úroveň od prosince. A to prospívá zlatu, protože nevyplácí úrok.



Mezi investory se zájem rozšířil. Hedgeové fondy a spekulanti přidávají býčí sázky na Comex – přičemž čisté dlouhé pozice na tomto drahém kovu dosáhly podle údajů Commodity Futures Trading Commission nejvyšší hodnoty za více než čtyři roky. A objevují se také známky oživení poptávky po ETF krytých zlatem. Holding SPDR Gold Shares, jednoho z předních ETF na zlato, rostl osm týdnů v kuse, což je nejdelší šňůra od poloviny roku 2020.





I když ale západní investoři začínají být k tomuto kovu vřelejší, může být citlivý na slabší spotřebu v Asii, kde vysoké ceny poškodily poptávku. Čínská centrální banka také nedávno pozastavila své měsíční nákupy, čímž oslabila dva z pilířů, které zlatu pomohly růst v první polovině roku.



Citigroup nyní očekává, že přílivy do ETF se během šesti až 12 měsíců „výrazně“ rozšíří, přičemž poptávku posílí volnější měnová politika a také potenciální nárůst volatility během vyšších rizik recese. Zlato tak může do poloviny roku 2025 dosáhnout 3000 dolarů, uvedla banka v komentáři před Powellovým projevem.



Až Fed skutečně provede první snížení sazeb, může trh očekávat velké přítoky do ETF a také pokračující poptávku spekulantů, uvedla Group, která očekává ceny okolo 2 600 USD v posledním čtvrtletí roku 2024. Poptávku by měla zvednout i rostoucí geopolitická rizika ve snaze investorů zajistit svá portfolia, řekl Wayne Gordon, komoditní stratég společnosti Global Wealth Management.



"Je opravdu pozoruhodné, že lidé se nyní skutečně začínají přesouvat do ETF s fyzickým zlatem," řekl Ryan McIntyre, vedoucí partner společnosti Sprott Inc., správce aktiv drahých kovů a klíčových nerostů se sídlem v Torontu s aktivy ve výši 31,1 miliardy dolarů. "Nákup prostřednictvím ETF bude velkou, velkou součástí příběhu zlata."



