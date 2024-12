Růst britské ekonomiky se ve třetím čtvrtletí zastavil

Hrubý domácí produkt (HDP) Británie zůstal ve třetím čtvrtletí beze změny oproti předchozím třem měsícům. Vyplývá to ze zpřesněných údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad. V prvním odhadu z poloviny listopadu přitom úřad uváděl, že britská ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla o 0,1 procenta.



Statistický úřad dnes revidoval rovněž údaje za druhé čtvrtletí. Podle dnešní zprávy se HDP ve druhém čtvrtletí zvýšil pouze o 0,4 procenta, zatímco dříve úřad růst odhadoval na 0,5 procenta.



Nejnovější údaje jsou podle agentury Bloomberg další ranou pro premiéra Keira Starmera, který sliboval posílení tvorby pracovních míst a zvýšení životní úrovně obyvatel.



Britská centrální banka minulý týden navzdory známkám zpomalování ekonomické aktivity ponechala svou základní úrokovou sazbu na 4,75 procenta. Část devítičlenného měnového výboru banky nicméně hlasovala pro snížení základní sazby na 4,5 procenta.



Britská centrální banka v srpnu přikročila k prvnímu snížení úroků od března 2020, tedy od začátku pandemie nemoci covid-19. Základní sazbu zredukovala o čtvrt procentního bodu z 5,25 procenta, což byla nejvyšší úroveň za 16 let, respektive od globální finanční krize. V listopadu banka základní sazbu opět snížila, a to o čtvrt procentního bodu na 4,75 procenta.