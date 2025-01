KHNP a Westinghouse se dohodly na urovnání vzájemných sporů ohledně jádra

Korejské firmy KHNP a KEPCO se dohodly s americkou společností Westinghouse na urovnání sporů ohledně duševního vlastnictví, které se týkaly jaderných technologií. Napsala to dnes agentura Reuters s odkazem na prohlášení firmy KEPCO. Prohlášení vydala i firma Westinghouse, ve kterém rovněž oznamuje ukončení všech právních sporů s korejskými společnostmi. Dohodu přivítal český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).



Korejská společnost KHNP by podle loňského rozhodnutí vlády měla v ČR postavit nové jaderné reaktory. KHNP však měla dlouhodobý spor s americkou firmou Westinghouse, která byla rovněž uchazečem o stavbu jaderných bloků v Česku. Americká společnost zpochybňovala oprávnění Korejců používat technologii, kterou nabídli i v českém tendru. Podle Westinghouse jde o licencovanou technologii systému americké firmy.



Korejská firma KEPCO, která kontroluje KHNP, oznámila, že se dohodla s Westinghousem na řešení sporů ohledně jaderných technologií. Společnosti se také dohodly na posílení spolupráce na globálním trhu, uvedla agentura Reuters.



"Dohoda umožňuje stranám s jistotou pokračovat v provozování a výstavbě nových jaderných reaktorů," uvedla společnost Westinghouse. Podle ní dohoda povede k tomu k ukončení všech právních sporů s korejskými firmami a vytvoření podmínek pro globální spolupráci s nimi.



"Dohoda mezi KHNP a Westinghouse je skvělou zprávou pro zdárné pokračování projektu dostavby Dukovan. Další překážka na cestě je odstraněna," uvedl na síti X český ministr Vlček.

Fiala: Urovnání sporů KHNP s firmu Westinghouse podpoří dostavbu Dukovan

Urovnání sporů mezi společnostmi KHNP a Westinghouse je pro Česko dobrou zprávou, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) na sociální síti X. Spolupráce obou firem podle něj podpoří dokončení chystané stavby nových jaderných bloků v Dukovanech a zároveň v ní vidí příležitost pro český průmysl. Dohodu uvítala také společnost ČEZ, která má český jaderný tendr na starosti. Zopakovala, že chce dokončit jednání s Korejci o smlouvě k Dukovanům do konce března.

.KHNP a Westinghouse dnes oznámily dohodu na urovnání těchto sporů. Westinghouse zároveň potvrdil ukončení všech právních sporů s Korejci. Dohoda podle firmy umožní globální spolupráci s Korejci.



"Dobrá zpráva," komentoval oznámení o urovnání sporů Fiala. "Budoucí spolupráce mezi firmami je dobrou příležitostí pro český průmysl a podporuje realizaci projektu dostavby Dukovan, která nás posune k zajištění energetické bezpečnosti Česka," řekl dále premiér.



Uzavření dohody ocenil i ČEZ, který v současné době jedná s KHNP o finální smlouvě k výstavbě nových bloků v Dukovanech. "Po celou dobu jsme byli přesvědčeni, že obě strany najdou řešení sporu. Jsme rádi, že se tak nyní stalo. Jednání s KHNP směřujeme k tomu, aby do konce března došlo k dohodě," řekl ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.



Jako skvělou zprávu pro zdárné pokračování projektu dostavby Dukovan, označil dohodu i ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Další překážka na cestě je odstraněna," uvedl Vlček na síti X. Ministr také uvedl, že v příštím týdnu bude jednat s vedením KHNP, hovořit chce například o zapojení českého průmyslu do projektu. Přesný termín schůzky zatím ministerstvo průmyslu a obchodu neuvedlo.



Právě co nejširší účast českých firem na stavbě je nyní podle průmyslových svazů klíčovým tématem dalších jednání."Pokud se firmy na dostavbě nebudou podílet v dostatečné míře, nebude dosaženo multiplikačního efektu, který daný tendr představuje nejen pro průmysl ale i ekonomiku jako celek. Mimo zapojení českých firem jsou důležitým aspektem i technologie a know-how, které půjde využít do budoucna," uvedl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu ČR Bohuslav Čížek .Urovnání sporu mezi KHNP a Westinghouse je podle něj důležitým krokem k reklizaci celé stavby.



Na rychlé uzavírání smluv o zapojení českých firem apeloval také výkonný ředitel Aliance české energetiky Josef Perlík. "Před podpisem EPC smlouvy musí být uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích se strategickými českými dodavateli a pro klíčový rozsah dodávek pro zachování kondice českého jaderného oboru," dodal Perlík.



Vláda loni v létě rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. První z nich by měl být hotový v roce 2036. Náklady na stavbu obou bloků mají podle kabinetu vyjít na 400 miliard korun při současným cenách. ČEZ by s KHNP měl jednat rovněž o opci na výstavbu dalších dvou reaktorů v Temelíně.



Spor mezi KHNP a Westinghouse řešil i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Proti výběru korejské firmy se k úřadu obrátila i francouzská společnost EDF, která protestovala proti průběhu tendru. Antimonopolní úřad jejich námitky prvoinstančně zamítl, nyní zkoumá rozklady podané proti původnímu rozhodnutí. Do doby pravomocného rozhodnutí platí zákaz na uzavření finální smlouvy s KHNP, který úřad v řízení dříve vydal.