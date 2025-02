Plné zavedení Trumpových cel srazí S&P 500 o 5 procent, počítá stratég Goldman Sachs

Podle stratégů v čele s respektovaným Davidem Kostinem hrozí 5% propad na amerických akciích, pokud vstoupí v platnost poslední návrh cel Trumpovy administrativy v plném rozsahu. Ten by totiž omezil zisky firem.

Stratég David Kostin uvedl, že pokud budou cla zachována v původně navrhované podobě, vedla by ke snížení prognóz zisků indexu S&P 500 asi o 2 až 3 %, a to bez započítání dopadu dalšího zpřísňování finančních podmínek nebo změn v chování spotřebitelů a firem. Varoval také, že reálná hodnota indexu S&P 500 by mohla následně klesnout asi o 5 % kvůli zásahu do zisků a ocenění akcií.



Kostin patřil na začátku roku 2024 mezi opatrnější hlasy, co se týče výkonu amerických akcií, načež během loňského roku několikrát zvýšil svůj cíl do konce roku, aby dohnal rally na S&P 500. Pro konec roku 2025 si stratég stanovil cíl 6 500 bodů, což znamená zisk asi 8 % od pátečního závěru.



I když tento benchmark v lednu narostl o 2,7 %, na sentiment investorů dopadly obavy, že Trumpova politika bude inflační. A u technologických akcií se vynořila reálná možnost, že USA nezůstanou lídrem v inovacích na poli umělé inteligence. A včera globální akciové trhy zamířily dolů kvůli obavám, že by cla mohla vyústit v plnohodnotnou obchodní válku. Index S&P tak zavřel o 0,8 % níže. Mezitím se všechny oči se upírají na výsledkovou sezónu za čtvrté čtvrtletí, která by mohla objasnit, jak se Corporate America připravuje na Trumpovu protekcionistickou agendu. Dnes budou mimo jiné reportovat své výsledky AMD a Alphabet.

Stratég Michael Wilson, do poloviny roku 2024 jeden z nejznámějších akciových medvědů, uvedl, že akciové trhy byly dosud ohledně možnosti cel optimistické, ale tento názor „bude pravděpodobně podléhat testu“, až začnou tato cla platit. A stratéžka Lori Calvasina z RBC Capital Markets také varovala před 5% až 10% poklesem na indexu S&P 500, budou-li cla zavedna v plné výši, zhledem k vysoké expozici investorů a vyšší valuaci akcií.



Americká 25% cla na mexické zboží se o měsíc odkládají, oznámili včera po telefonickém rozhovoru mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a americký prezident Donald Trump. A nejméně 30 dnů se uvalení cel odkládá také, pokud jde o kanadské zboží, uvedl pak kanadský premiér Justin Trudeau po včerejším druhém telefonátu s Trumpem. Nicméně zvýšená cla na dovoz z Číny o 10 %, o nichž o víkendu rozhodl prezident Donald Trump, začala platit dnes minutu po půlnoci washingtonského času.

Zdroj: Bloomberg, ČTK, Patria