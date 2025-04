Howard Marks: Trumpova cla připomínají brexit

Podle spoluzakladatele společnosti Oaktree Capital Management Howarda Markse má celní politika Donalda Trumpa potenciál stát se největší ekonomickou událostí našich životů a varoval, že její zvrácení by mohlo mít následky.



„Dosavadní vývoj cel považuji za to, čemu fotbaloví fanoušci říkají vlastní gól,“ napsal ve středu v poznámce. „Jsou velmi analogické brexitu a víme, jak to dopadlo. Brexit stál Brity mocné náklady, pokud jde o HDP, morálku a spojenectví, a poškodil jejich pověst v oblasti správy věcí veřejných a stability. Všechny tyto škody si způsobili sami.“

Americký prezident Donald Trump pozastavil většinu cel na 90 dní, což vyvolalo rozruch na finančních trzích, a zároveň zvýšil cla na Čínu. Pokud budou tato širší opatření uzákoněna, americká ekonomika pravděpodobně zažije recesi rychleji, než by tomu bylo v opačném případě, stejně jako vyšší inflaci a „rozsáhlou dislokaci“, uvedl Marks. To proto, že negativní důsledky se dostaví téměř okamžitě a případné zisky přijdou až v dlouhodobém horizontu, dodal.



„I kdyby byla cla zcela zrušena, je nepravděpodobné, že by ostatní země tento incident zavrhly a dospěly k závěru, že se nemají čeho obávat, pokud jde o vztahy s USA,“ napsal osmasedmdesátiletý Marks ve zprávě nazvané Nikdo neví (opět).

Podle něj bude mít zavedení celního programu „zcela nepředvídatelné“ dopady na ekonomiku. „Události z minulého týdne nám připomínají události z roku 2008 a globální finanční krizi, kterou vyvolaly. Všechny normy byly vyvráceny,“ řekl. „Způsob, jakým světový obchod fungoval posledních 80 let, může mít pro budoucnost jen malý význam.“

Zdroj: Bloomberg