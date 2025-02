Evropské trhy bez jasného směru. Mexiko s Kanadou cla odvrátily, Čína oznámila odvetu

Sentiment na hlavních finančních trzích je o poznání lepší než při vstupu do tohoto týdne, ale o pozitivní náladě zatím mluvit úplně nejde. Klíčovým tématem zůstává zahraniční obchod, respektive cla. Včerejší humbuk kolem Trumpových cel nakonec do značné míry vyšuměl. Kanada s Mexikem dosáhly odložení cel, a to poměrně levně, příslibem lepší ochrany hranic, zmocněnců pro fentanyl a budoucího jednání o zahraničním obchodu.



Zvýšení cel na Čínu proběhlo, načež přišla odpověď. Ta ale není nijak agresivní. Čína Trumpovi spíše ukazuje, ve kterých oblastech může zasáhnout, pokud by chtěl obchodní válku dál hrotit. Je to vývoz důležitých průmyslových kovů (v tomto případě wolfram), clo na dovoz surovin (fosilní paliva) nebo přímý zásah proti americkým firmám (Google, Ilumina). Celkově jde podobně jako v prvním Trumpově volebním období o uměřenou odvetu, která nechce vyprovokovat další akci.



Pozornost se nyní může více upřít k EU, která má jako cíl Trumpových cel následovat velmi brzy. Můžeme tipovat - po víkendu? Co se týče dalších témat, máme tu firemní výsledky. Na programu je jich opět celá řada - PayPal, , ale především po závěru trhu AMD a Alphabet. Makrodata na sebe upozorní spolu s reportem JOLTS odhalujícím počet otevřených pracovních pozic v americké ekonomice za prosinec. Pozornost sice míří spíše dopředu - na leden - ale čísla z JOLTS se také sledují poměrně dost. Dva z bankéřů Fedu budou mít v dnešních komentářích možnost se vyjádřit k posledním číslům i krokům nové vlády, ale zřejmě zůstanou opatrní.



Evropské akciové indexy se dopoledne obchodují smíšeně, změny oproti včerejšku jsou většinou malé. Americké futures zatím zůstávají lehce v červeném. Výnosy dluhopisů se po nárůstu ze včerejšího večera a dnešního rána stabilizují. Eurodolar se spolu se zklidněním vášní na trzích posouvá vzhůru na 1,0345 a díky tomu posiluje vůči dolaru i česká koruna. Zlato zhruba drží pozice, zatímco ropa pokračuje dál dolů a Brent se obchoduje zhruba za 75 dolarů.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1855 -0.1669 25.2425 25.1639 CZK/USD 24.3405 -0.1927 24.5455 24.3375 HUF/EUR 408.0087 -0.1261 408.9394 407.6033 PLN/EUR 4.2266 -0.0885 4.2386 4.2244

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5029 0.0259 7.5076 7.4482 JPY/EUR 160.5810 0.2578 160.6180 159.1968 JPY/USD 155.2185 0.2671 155.5250 154.7850

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8323 0.0962 0.8324 0.8296 CHF/EUR 0.9405 -0.1168 0.9424 0.9376 NOK/EUR 11.7292 -0.0575 11.7552 11.7137 SEK/EUR 11.4383 -0.0729 11.4675 11.4330 USD/EUR 1.0346 0.0314 1.0353 1.0272

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6108 0.2864 1.6207 1.6041 CAD/USD 1.4440 0.1265 1.4503 1.4387