Hartnett: Globální dominance amerického akciového trhu slábne

Stratégové z očekávají, že nadvýkonnost amerického akciového trhu bude nadále slábnout. Akciové trhy, včetně Brazílie, Německa, Velké Británie, Číny a Kanady, přinesly letos vyšší výnosy než S&P 500, poznamenali stratégové, včetně Michaela Hartnetta.



Je to proto, že technologické firmy, tzv. velká sedmička, nedokázaly poskytnout takovou sílu jako dříve. Stratégové z BofA také poukazují na slábnoucí narativ o tom, že americká ekonomika strukturálně překonává své soupeře, stejně jako na investory sázející na geopolitickou stabilitu na Blízkém východě a na Ukrajině. Aktuálně také doporučují dlouhé pozice na čínských akciích, protože neočekávají eskalaci obchodní a technologické války s USA.

Hartnettův tým se domnívá, že akcie mimo Wall Street ve většině regionů překonávají „americkou výjimečnost“. Varovali však, že za několik týdnů po německých volbách mohou investoři vybírat zisky z evropských akcií a také mohou vybírat zisky, pokud tento nebo příští měsíc začnou mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.

Pokud jde o dluhopisy, BofA očekává, že výnosy státních dluhopisů klesnou pod 4 %, jak se prezident Donald Trump snaží řešit vládní výdaje a zastavit spirálu dluhu a zároveň bude v Kongresu usilovat o souhlas se snížením daní.



Do fondů peněžního trhu přiteklo v týdnu do 5. února 46,8 miliardy USD, 16,6 miliardy USD šlo do dluhopisů a 600 milionů USD se odlilo z akciových fondů, dodala BofA s odkazem na údaje EPFR Global.



Zdroj: Bloomberg