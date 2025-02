Rozbřesk: Nezaměstnanost v Česku nejvýše od roku 2017, ale žádný důvod k panice

Podíl nezaměstnaných dle metodiky MPSV vzrostl v lednu na 4,3 % z prosincových 4,1 %. Jde o vyrovnání maxim dosažených v covidovém roce 2021 a nejvyšší úroveň od roku 2017.



Počet nezaměstnaných na úřadech práce vzrostl v lednu o zhruba 14 000 na 320 516, zatímco počet neobsazených volných pracovních pozic se snížil o přibližně 163 000 na 83 232. Prudký pokles počtu neobsazených pracovních pozic je způsoben změnou metodologie, když Úřad práce na základě legislativní změny vyřadil z evidence nabídky starší šesti měsíců.



Regionální rozdíly jsou nadále významné a nic se na tom nezměnilo ani v lednu. Zatímco v Praze podíl nezaměstnaných klesl o desetinu p.b. na 2,8 % a zůstává dlouhodobě nejnižší mezi kraji, k viditelnému nárůstu došlo v Moravskoslezském kraji na 6,0 % a také Ústeckém na 6,4 %. V obou těchto strukturálně postižených krajích je nezaměstnanost dlouhodobě nejvyšší.



Pro zimní měsíce je typický nárůst nezaměstnanosti z důvodu absence sezónních prací, kvůli čemuž se do evidence Úřadu práce hlásí například pracovníci ze stavebnictví. Ve větší míře se na úřady práce hlásí také živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost.



Probíhající ochlazení na českém trhu práce ale není pouze sezónní záležitostí. Po sezónním očištění vzrostla nezaměstnanost za poslední rok z 3,7 % na 4,0 %. To popravdě není žádné drama. Jde primárně o negativní dopad slabého růstu ekonomiky a již dva roky trvajícího poklesu průmyslové výroby, které se postupně propisují na trh práce.



V celoevropském porovnání patří ale Česko nadále k premiantům s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Její současný nárůst je tak spíše normalizací situace na pracovním trhu, který není důvodem k panice. Na druhé straně je pravdou, že akumulace negativních rizik v čele s nejistým vývojem průmyslu a možným zvýšením cel je varovným signálem. V průběhu nejbližších měsíců může tudíž nezaměstnanost setrvat poblíž současných úrovní spíše než svižně klesat, jak by odpovídalo typickému vývoji z předchozích letech.





*** TRHY ***



Koruna

Nárůst podílu nezaměstnanosti vstřebala koruna bez větších obtíží, a dokonce posbírala lehké zisky na cestě pod úroveň 25,10 EUR/CZK. Dnes je tuzemský makro kalendář prázdný, ve vzduchu však stále visí nepříjemná otázka celních tarifů, které se z pohledu Evropy mohou stát realitou každým dnem.



Eurodolar



Prezident Trump rozhodl o zvýšení cel na dovoz oceli a hliníku do USA ve výši 25 % a hrozí dalšími cly. Není pochyb o tom, že výše uvedený krok je proinflačního charakteru, takže je otázkou, jak na zvyšování cel zareaguje americká centrální banka. Od toho se bude odvíjet i reakce eurodolaru. A právě dnes odpoledne bude mít šéf Fedu Powell šanci se k posledním krokům Trumpovy administrativy vyjádřit, neboť jej dnes odpoledne čeká pravidelné půlroční vystoupení v americkém Kongresu, kde bude mít za úkol zhodnotit vývoj americké ekonomiky.