Trump se sejde s Putinem, Musk představí nejchytřejší AI a v USA se dnes neobchoduje

Dnes se na amerických a kanadských trzích neobchoduje kvůli svátku Dne prezidentů. Česká republika si udržela rating AA- od Fitch. CTP investuje 57 mil. EUR do výstavby továrny pro Hitachi Energy v Brně. Emmanuel Macron pořádá setkání evropských vůdců k diskusi o Ukrajině, zatímco USA a Rusko se setkají v Saúdské Arábii. Německý kancléř Olaf Scholz věří v sílu EU čelit americkým clům a ECB zvažuje snižování úrokových sazeb. Elon Musk představí nového AI chatovacího robota, který má být údajně nejchytřejší AI na Zemi. Futures jsou zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,3 %.



Dnes se na amerických a kanadských trzích neobchoduje kvůli svátku Dne prezidentů.



Ratingová agentura Fitch potvrzuje rating pro Českou republiku na AA- se stabilním výhledem.



CTP investuje 57 mil. EUR do výstavby první fáze továrny o 50 000 m2 na výrobky vysokého napětí pro Hitachi Energy v CTParku Brno v České republice.



Prezident Donald Trump řekl, že je otevřený tomu, aby Evropa nakupovala zbraně vyrobené v USA a poslala je do Kyjevu, zatímco jeho administrativa zamýšlí vyjednat ukončení války. Evropští představitelé prý pracují na velkém balíčku výdajů na obranu, který bude oznámen po německých volbách. A britský premiér Keir Starmer se zavázal, že v případě potřeby pošle na Ukrajinu britské mírové jednotky.



Francouzský prezident Emmanuel Macron v Paříži uspořádá mimořádné setkání s hrstkou evropských vůdců, aby diskutovali o Ukrajině a širší bezpečnosti kontinentu, zatímco představitelé USA a Ruska se mají setkat v Saúdské Arábii. Trump řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij se zúčastní mírových rozhovorů s Moskvou. Mezitím Zelenskij odmítl návrh dohody, která by umožnila USA přístup ke kritickým nerostům, protože „nechrání naše zájmy“.



Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že Evropská unie je dostatečně silná na to, aby čelila jakýmkoli hrozbám amerických cel, ale doufá ve vyjednanou dohodu, která může zabránit obchodní válce. Mezitím se úmorná předvolební kampaň v Německu rozhořela v neděli, kdy se čtyři hlavní kandidáti střetli v živém televizním vysílání.



Není třeba zdržovat se snižováním úrokových sazeb Evropskou centrální bankou, protože 2% cenový cíl je v nedohlednu a inflační rizika míří směrem dolů, řekl člen Rady guvernérů Fabio Panetta. Guvernér turecké centrální banky Fatih Karahan uvedl, že politici přistupují k uvolňování „velmi pozvolně“.



Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, představí tento týden chatovacího robota s umělou inteligencí (AI) Grok 3. Ve svém příspěvku na sociální síti X Musk oznámil, že živá ukázka se uskuteční v pondělí 20:00 pacifického času, tedy v úterý v 5:00 SEČ, a označil Grok 3 za nejchytřejší AI na Zemi. Dodal, že jeho model AI překoná všechny konkurenční nástroje, které byly dosud vydány. Model byl podle jeho slov vycvičen na syntetických datech, tedy místo skutečných dat používal uměle vytvořená data, která simulují skutečné situace. Je schopen reflektovat chyby, kterých se dopustí, může se vracet zpět a zkoumat data, aby zjistil proč udělal chybu a opravil své závěry, aby byly logičtější a přesnější.