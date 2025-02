Německo je vůči americkým clům obzvlášť zranitelné, uvedl šéf Bundesbank

Německo je vůči americkým obchodním clům obzvlášť zranitelné. Mohla by na několik let omezit jeho růst a zbrzdit ekonomiku, která již nyní dva roky po sobě klesla. Dnes to podle agentury Reuters uvedl šéf německé centrální banky (Bundesbank) Joachim Nagel.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých firem. Aktuálně prochází hlubokou průmyslovou recesí. Z velké části ji zapříčinila dotovaná čínská produkce, která vytlačuje německé výrobky z trhu. A to v době, kdy její konkurenceschopnost už srážejí doma prudce rostoucí náklady na energie.



"Naše silná orientace na vývoz nás činí obzvláště zranitelnými," uvedl Nagel. "Hospodářský výkon v roce 2027 by byl téměř o 1,5 procentního bodu nižší, než se předpokládalo," dodal.



Bundesbank odhaduje růst německé ekonomiky v letošním roce na 0,2 procenta a v roce 2026 na 0,8 procenta. Snížení o 1,5 procentního bodu v příštích třech letech by tak vedlo k dalšímu hospodářskému poklesu, připomněla agentura Reuters.



Podle modelových projekcí centrální banky Německo po zohlednění hrozeb cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa utrpí. Cla ale budou mít dopad i na samotné Spojené státy, který převáží jakákoli pozitiva obchodních bariér pro USA.



"Na rozdíl od toho, co oznámila (americká) vláda, by tedy důsledky cel pro USA měly být negativní," sdělil Nagel. "Ztráta kupní síly a zvýšené náklady na meziprodukty by převážily nad případnými konkurenčními výhodami pro americký průmysl," dodal.



Šéf italské centrální banky Fabio Panetta také dospěl k závěru, že cla by USA poškodily. O víkendu uvedl, že pokud by byla zavedena všechna cla, která Trump před volbami sliboval, a následovala by odvetná opatření, růst globálního hrubého domácího produktu (HDP) by se snížil o 1,5 procentního bodu. Americké ekonomice by cla sebrala dva procentní body. Velkým rizikem je podle Panetty to, že čínské firmy odstavené od amerického trhu budou hledat nová odbytiště a mohly by vytlačit evropské výrobce.