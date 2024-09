Kofola načepovala ve 2Q vyšší tržby i EBITDA. I přes ničivé povodně míří k horní hranici celoročního hospodářského výsledku

V druhém čtvrtletí rostly nápojářské jak tržby, tak ukazatel EBITDA. Dařilo se všem nápojovým pilířům, z formátů pak nejvíce rostly čepované nápoje. S ohledem na úspěšnou letní sezónu bude i přes následky ničivé povodně směřovat k horní hranici avizovaného celoročního hospodářského výsledku (EBITDA).





V porovnání se stejným obdobím minulého roku jsme navýšili tržby o 13 %,“ uvádí Daniel Buryš, generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko a dodává: „Zvýšené prodeje jsme zaznamenali napříč formáty. Nejvíce se dařilo čepovaným nápojům, které narostly o 7 %. Úspěch slavily i jednotlivé značky – vzrostla v porovnání s minulým rokem o 10 %, významnější nárůst zaznamenaly i minerální vody Korunní a Kláštorná Kalcia.“





UGO zaznamenalo růst tržeb o 23 % ve srovnání s loňským rokem a má připravenou expanzi v Praze, v menších městech jako například v Olomouci povyšuje Freshbary na Salaterie. Vznikají i další pobočky v nových městech – otevřen bude například Freshbar v Českých Budějovicích.



Adriatický region Kofoly prokázal v první polovině roku 2024 silné prodeje na obou trzích. Navzdory náročnému počasí ve Slovinsku a Chorvatsku vzrostly tržby meziročně o 13 %. „Přestože jsme čelili vydatným dešťům a bouřkám, které ovlivňovaly celkové prodeje, a také způsobily škody v závodě v Radenci, dosáhli jsme dobrého výsledku. Slovinsko zaznamenalo 5% nárůst, Chorvatsko 12% a naše exportní tržby dosáhly působivého růstu o 8,5 %,“ říká Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic.



Samostatným a významným pilířem Kofoly se zkraje roku staly Pivovary CZ Group. Díky dobrým tržbám, které vzrostly o 13 %, je jejich EBITDA o 12 mil. Kč lepší, než se čekalo.







Rostoucím tržbám celé skupiny odpovídá i rostoucí EBITDA, která i díky stabilizaci cen energií a materiálových vstupů vzrostla ve druhém čtvrtletí v porovnání s loňskem o 66 %. I léto naznačuje dobré výsledky. Management skupiny proto věří, že i přes postižení krnovského a dvou pivních závodů se výborná sezóna odrazí v úspěchu celého roku. „Povodňové škody se vyšplhají podle prvních odhadů zhruba na 100 až 200 mil. Kč, z čehož část pokryje pojistka. S následky ničivé vody se budeme nejdéle vyrovnávat v Krnově, ale chod firmy jsme schopni bezproblémově zabezpečit díky ostatním závodům. V tuto chvíli si proto myslím, že míříme spíše k horní hranici avizovaného výhledu EBITDA, blížíme se tedy k 1,8 mld. Kč. “ uzavírá Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny .



Z pohledu akvizic bude stabilizovat své nové celky, rozhlíží se ale i po dalších příležitostech v rámci svých segmentů. Největšími riziky pro růstovou strategii Kofoly představují změny nastavených podmínek podnikání ze strany vlád. Daň z cukru na Slovensku zavedená od roku 2025 by podle Martina Piskláka mohla znamenat v příštím roce přibližně 10% dopad do slovenský prodejů a samozřejmě navýšení cen produktů. Stejně tak mohou nápojářský průmysl významně ovlivňovat zásahy slovenské vlády do fungujícího zálohového systému. V Česku se na jeho schválení stále čeká, optimistické varianty však hovoří o jeho spuštění do roku 2027.



