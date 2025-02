Evropské bankovní akcie míří na nejdelší růstovou sérii od roku 1997. A podle průzkumu BofA ještě mají kam růst

Evropské banky úspěšně zakončily výsledkovou sezónou a slibují masivní zpětné odkupy akcií. Tento sektor roste už devět týdnů v řadě a letos si v Evropě zapisuje zdaleka nejlepší výkon s nárůstem o 18 %. Banky prokázaly, že klesající úrokové sazby nepoškozují jejich podnikání, zatímco odolná ekonomika a velké programy zpětného odkupu akcií podporují jejich dynamiku.

„Evropský bankovní sektor vede rally na akciovém trhu z dobrých důvodů,“ řekl Roberto Scholtes, vedoucí stratég u Singular Bank, a poukazuje na to, že výsledky za čtvrté čtvrtletí překonaly konsensuální očekávání v průměru o zhruba 10 %. „I do budoucna je pravděpodobné, že všechny tyto trendy zůstanou nadále platné.“





Sektor vstoupil do výsledkové sezóny s vysokými očekáváními po rally, která začala koncem roku 2020, přičemž referenční index Stoxx 600 Banks se od té doby více než ztrojnásobil. I když některé firmy zaznamenaly ve výsledcích neúspěchy, protože spolu s příjmy rostly i náklady, investoři je při poklesech rychle nakupovali. UniCredit a se z poklesů po výsledcích z minulého týdne již zotavily.



„Všechny banky na kumulativní bázi překonaly odhady zisků, 89 % na zisku před rezervami a 79 % na úrovni zisku před zdaněním,“ uvedli analytici Group vedení Jasonem Napierem, kteří zůstávají na tento sektor nadvážení. „Není překvapivé, že s lepšími zisky rostou i náklady.“





Investoři jsou přesvědčeni, že rally má ještě kam růst. Podle průzkumu správců fondů zveřejněného začátkem tohoto týdne mají banky nyní největší nadváhu v Evropě, poprvé od července 2023, a tento sektor je stále považován za jeden z nejpodhodnocenějších. A podle průzkumu se očekává, že právě širší finanční sektor bude mít letos jeden z nejlepších výkonů.



Významný impuls mu poskytly zpětné odkupy akcií oznámené během výsledků. Od začátku roku to byly právě finanční firmy, kdo byl největším přispěvatelem v rámci oznámených programů zpětného odkupu. To znamená, že i letos se banky stanou největším dodavatelem výnosů pro akcionáře poté, co už loni doručily téměř pětinu z dividend a zpětných odkupů v rámci indexu Stoxx 600.





Rally ale znamená i to, že tento sektor už není tak levný, jak býval. Forwardový poměr ceny k účetní hodnotě v rámci indexu Stoxx 600 Banks se blíží 15letému maximu, zatímco forwardový poměr ceny k zisku je nejvyšší za dva roky.

„Pokud se podíváme na posledních 25 let, tak období nadvýkonnosti bank skončilo, když úrovně valuace dosáhly bodu pnutí,“ uvádí analytici z Keefe, Bruyette & Woods vedení Andrewem Stimpsonem, s odkazem na úrovně pnutí při 10násobku forwardových zisků a 80% relativním P/E. „To by znamenalo nárůst asi o 30 % ze současných úrovní.“ Proto zůstávají u bank rovněž nadvážení, i když varují, že „věci jdou zřídka přímočaře“. Pro další fázi rally budou potřeba nižší náklady na vlastní kapitál a určitá víra v růst regionu.





I když je těžké najít lidi, kteří jsou na tento sektor negativní, zrovna stratégové Chase jsou na banky podvážení. Vidí zranitelnost pramenící z rekordních zisků a nižších sazeb centrálních bank.



Výkon ekonomiky bude rovněž důležitý. Prognózy ukazují letos na růst eurozóny o 0,9 %, navzdory nejistotě ohledně možnosti obchodní války. I když Evropská centrální banka očekává, že letos třikrát sníží sazby, což by ovlivnilo bankovní marže, je její přístup opatrný. Výnosová křivka dluhopisů se napřimuje, což je pro sektor dobré znamení.



„Banky jsou zvláště dobrým příkladem, jak obrat u makroekonomiky/výsledků a vlastní pomoc (zpětné odkupy) mohou zvýšit ziskovost a následně valuace,“ řekli stratégové vedení Emmanuelem Cauem. „A stále mají značný prostor pro zlepšení svých valuací.“



Zdroj: Bloomberg