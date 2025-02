Podvádějí automobilky nejen s dojezdem elektroaut? Italský úřad vyšetřuje VW a další

Italský antimonopolní úřad vyšetřuje německou automobilku a její konkurenty Stellantis, a BYD kvůli podezření, že tyto firmy poskytují spotřebitelům zavádějící informace o svých elektromobilech. Uvedla to dnes agentura Reuters. Vyšetřování se týká informací o dojezdu elektromobilů, vlivu stárnutí baterií na jejich kapacitu a omezeních u záruk na baterie. Úřad už provedl inspekce v italských ústředích automobilek, a to za asistence italské finanční policie.



Postup vyšetřovaných automobilek by podle úřadu mohl představovat porušení práv spotřebitelů. Za to mohou firmy podle italských zákonů dostat pokuty v hodnotě až deseti milionů eur (zhruba 250 milionů Kč).



Společnost Stellantis uvedla, že s antimonopolním úřadem plně spolupracuje a poskytuje mu požadované informace a dokumenty. "Stellantis staví potřeby a spokojenost svých zákazníků do centra všech svých aktivit a věří, že vyšetřování to potvrdí," dodala automobilka. Firmy a BYD se k vyšetřování odmítly vyjádřit. na žádost o komentář zatím nereagovala, píše Reuters.



Webové stránky vyšetřovaných automobilek podle úřadu poskytují "obecné a někdy protichůdné informace" o dojezdu elektrických vozů, aniž by specifikovaly, jaké faktory mohou dojezd ovlivnit. Úřad rovněž tvrdí, že webové stránky automobilek neposkytují jasné informace o tom, jak se při používání elektromobilů snižuje kapacita baterií a jaká jsou omezení u záruk na baterie.



Americká společnost , v jejímž čele stoji miliardář Elon Musk, je považována za průkopníka v oblasti elektromobilů. V poslední době však o pozici jedničky na světovém trhu s elektromobily soupeří s rychle rostoucím čínským konkurentem BYD.



Německý koncern je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je i česká Škoda Auto. Společnost Stellantis vznikla začátkem roku 2021 spojením italsko-americké automobilky Fiat Chrysler a francouzského konkurenta PSA.