Škoda Auto vloni zvýšila odbyt o sedm procent, celému koncernu VW klesl

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v loňském roce zvýšil o 6,9 procenta na 926.600 vozů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil mateřský koncern (VW). Odbyt celé skupiny vloni nicméně klesl o 2,3 procenta na 9,027 milionu vozů, a to zejména kvůli slabší poptávce v Číně.



Skupina zahrnuje vedle Škody řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky jsou to například Audi, Porsche, Seat, Bentley či Lamborghini. Koncern vloni zvýšil odbyt na americkém kontinentu. V Evropě však jeho odbyt stagnoval a v Číně se propadl o téměř deset procent.



Koncern již minulý týden oznámil, že globální odbyt jeho vlajkové značky se v loňském roce bez zahrnutí užitkových vozidel snížil o 1,4 procenta na zhruba 4,8 milionu vozů. Odbyt luxusní značky Audi klesl o téměř 12 procent na 1,67 milionu vozů, zatímco odbyt španělských značek Seat a Cupra vzrostl o 7,5 procenta na více než 558.000 vozů.



"V obtížném tržním prostředí jsme v roce 2024 dodali zákazníkům celkem devět milionů vozů," uvedl v tiskové zprávě koncernový šéf Oliver Blume. "V segmentu plně elektrických vozidel je skupina s velkým náskokem lídrem evropského trhu," dodal.



Odbyt plně elektrických automobilů z koncernu na evropském trhu se vloni nicméně snížil o 5,2 procenta na 447.900 vozů. Na globálním trhu pak jejich odbyt klesl o 3,4 procenta na 744.800 vozů. Celosvětový odbyt plně elektrických automobilů značky Škoda se vloni snížil o 2,6 procenta na 79.600 vozů.



Volkswagen nyní v Německu pracuje na úsporných opatřeních, která jsou podle vedení nutná kvůli rostoucí konkurenci a klesající poptávce. Firma začátkem září varovala, že by mohla poprvé ve své historii přikročit k uzavírání závodů v Německu. Minulý měsíc se sice dohodla s odboráři, že žádné německé továrny zavírat nebude, přesto hodlá v příštích šesti letech v Německu zrušit přes 35.000 pracovních míst.



Škoda Auto koncem listopadu uvedla, že nyní navzdory složité situaci v automobilovém průmyslu neplánuje propouštění kmenového personálu. Škoda Auto zaměstnává zhruba 37.000 lidí a v České republice provozuje tři výrobní závody. Má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství.