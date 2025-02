Perly týdne: Investoři s rekordně nízkou zásobou hotovosti, Buffett naopak

Zatímco podle průzkumu BofA drží investoři v USA rekordně nízkou zásobu hotovosti, naopak drží mimořádně vysoké zásoby. Na Yahoo Finance to komentoval investiční ředitel společnosti Portfolio Wealth Advisors Lee Munson. Tom Becker ze společnosti poukazuje na možnou rostoucí atraktivitu trhů mimo USA. A ukazuje nové predikce vývoje ceny zlata. Přinášíme pravidelné Perly týdne:



Čas přesouvat se mimo USA? Yahoo Finance tvrdí, že úroveň hotovosti v amerických investičních fondech je na mimořádně nízkých úrovních a investoři věří v další růst trhu. Tom Becker ze společnosti v této souvislosti poukázal na vysoký nominální růst amerického hospodářství, sledována je fiskální politika a vývoj sazeb. On sám nyní posouvá portfolio více směrem k zahraničním firmám. A v USA tak, aby složení odpovídalo jím očekávanému posunu směrem k mírně utaženějším finančním podmínkám.



Mimo USA je podle experta možné najít příležitosti například v Evropě. Zdejší akciové trhy reagovaly citlivě na novou situaci kolem amerických cel. K tomu region procházel obdobím utlumeného růstu. Investor ale poukázal na to, že na evropských akciových trzích je řada společností, která generuje velkou část tržeb a zisků na jiných trzích. I sentiment se může pomalu otáčet, a to samé lze říci o Číně.



Becker podle svých slov klade při investicích velkou váhu na to, co vše je v daný okamžik v cenách a valuacích akcií odraženo. Na konci minulého roku byly americké akcie podle něj z tohoto pohledu poněkud předražené. Profil růstu a rizika vypadal lépe u některých zahraničních trhů. K vývoji v USA pak investor dodal, že pro americkou centrální banku bude s ohledem na aktuální vývoj inflace těžší dál snižovat sazby. Spíše se dá čekat, že dojde ke zmíněnému utažení finanční podmínek. I to by mohlo pomáhat k relativně vyšší atraktivitě zahraničních trhů.



Nová vláda v USA bude podle experta tíhnout k větší fiskální stimulaci. Ta by pomohla růstu, ale zároveň by přiživila inflační tlaky. A dodatečná stimulace z této strany by mohla „vytvářet další problémy pro delší konec výnosové křivky“. Jinak řečeno, tlačila by na pokles cen a růst výnosů dlouhodobějších vládních dluhopisů právě proto, že by se zhoršoval inflační výhled. K němu by napomáhala i případná cla, která by se promítala zejména do inflace v oblasti zboží. Ta ve službách „je dost vysoko“ a dohromady by tedy celková inflace zůstávala nad cílem Fedu ve výši 2 %.



Buffett proti proudu: Zatímco podle průzkumu BofA drží investoři v USA rekordně nízkou zásobu hotovosti, Warren Buffett, respektive jeho , naopak drží mimořádně vysoké zásoby. Na Yahoo Finance to komentoval investiční ředitel společnosti Portfolio Wealth Advisors Lee Munson. Podle něj Buffett kupuje akcie , které se mu velmi líbí. Důvodem je kvalita aktiv a snaha snižovat dluhy. Celkově se ale Buffett podle experta domnívá, že nyní na trhu dominuje trend a je velmi těžké najít zajímavou hodnotu.



Munson má také za to, že vysoká zásoba hotovosti v by neměla být vnímána jako jasný signál přicházející korekce na akciových trzích. je pak podle experta dlouhodobou sázkou, záleží zejména na tom, jakou hodnotu budou mít těžební aktiva v oblasti Permian Basin. Politika nové vlády by mohla hodnotu podobných aktiv zvyšovat, ale celkově je podle investora situace dost nejasná a firma čelí řadě rizik včetně klesajícího toku hotovosti.





Změna od DeepSeek: Logan Bartlett z Redpoint Ventures na CNBC uvedl, že model umělé inteligence od čínské DeepSeek byl zlomem nejen proto, že přišel z Číny. To má samo o sobě řadu dopadů včetně těch na OpenAI. Ale tento model je navíc na rozdíl od řady ostatních „open source“ a přitom se dokáže vyrovnat alternativám. I ve vztahu k používání umělé inteligence pak podle experta může platit pravidlo, podle kterého „zlevnění nějakého zdroje znamená jeho větší spotřebu“. I on sám ale čeká, „jak vše dopadne.“



Na dotaz týkající se Elona Muska a jeho vztahu k Open AI expert řekl, že Musk „nikdy nechtěl, aby tato společnost skončila v rukách firem, jako je .“ Musk ale nemá jen „altruistickou motivaci“, v jeho postoji hraje roli také ego. CNBC k tomu přikládá následující schéma, které ukazuje propojení entit kolem OpenAI:









Predikce cen zlata a akcií v USA: přehodnotil svůj pohled na vývoj ceny zlata. Předchozí predikce hovořily o jejím poklesu, dosažení dna v polovině letošního roku a pak obratu směrem nahoru. Nyní banka čeká, že cena zlata půjde trendově nahoru. Na konci letošního roku by tak neměla dosáhnout na 2890 dolarů, ale na 3100 dolarů. K tomu dodává, že pokud bude přetrvávat zvýšená nejistota, cena by mohla vzrůst až na 3300 dolarů:





Predikce banky pro vývoj na americkém akciovém trhu shrnuje druhý obrázek. Zisky na akcii v indexu S&P 500 by měly podle očekávání dosáhnout na 268 dolarů v roce letošním a na 288 dolarů v roce 2026. Na konci roku 2025 by pak index měl dosáhnout na 6500 bodů:





