Volkswagen varuje před škodlivými dopady amerických cel na dovoz z Mexika. Trumpova politika bude nutit evropské automobilky k přesunu do USA

Německý automobilový koncern varoval před škodlivým ekonomickým dopadem cel, která plánuje americký prezident Donald Trump uvalit na dovoz z Mexika, kde má firma velkou továrnu. Uvedla to dnes agentura Reuters. Italsko-americká automobilka Stellantis, která vyrábí například auta značek Chrysler, Jeep, Opel nebo Alfa Romeo, uvedla, že je připravena se případným clům přizpůsobit. Akcie některých automobilových koncernů z Evropy dnes na burzách oslabují. Volkswagen po poledni odepisoval zhruba procento, zatímco akcie automobilky Stellantis ve stejnou dobu ztrácely asi 1,5 procenta.



"Skupina je znepokojena škodlivým ekonomickým dopadem, který budou mít navrhovaná cla americké administrativy na americké spotřebitele a na mezinárodní automobilový průmysl," sdělila mluvčí automobilky agentuře Reuters. "Skupina se těší na pokračování dlouhodobého a konstruktivního partnerství s americkou administrativou,“ dodala. Volkswagen reaguje na Trumpovu hrozbu možného uvalení 25procentního cla na dovoz zboží z Mexika. Ačkoliv Trumpova vláda zatím nepřijala definitivní rozhodnutí, Trump řekl, že tato cla by mohla platit už od 1. února. Trump se ujal úřadu jako 47. prezident USA v pondělí.





Skupina Stellantis, která vyrábí některá auta pro americký trh v Mexiku a Kanadě, ocenila Trumpovu snahu posílit výrobu v USA jako "nesmírně pozitivní". Dodala, že je v dobré pozici, aby se případným clům přizpůsobila.

Politika "America first" nového amerického prezidenta Donalda Trumpa bude mít negativní vliv na dovoz evropských vozů do USA. Méně to postihne automobilky, které již vyrábějí přímo v USA, proto by to mohlo znamenat přesun výroby evropských značek přímo do Spojených států. Globální odklon od elektromobility ani po Trumpových restrikcích však v této oblasti nehrozí. Shodli se na tom experti na automobilový průmysl oslovení dnes ČTK.



Trump bezprostředně po svém nástupu do úřadu zrušil nařízení svého předchůdce Joea Bidena z roku 2021, jehož cílem bylo zajistit, aby polovina všech nových aut prodaných v USA v roce 2030 byla elektrických. Trump také zastavil například rozdělování nevyužitých vládních prostředků na dobíjecí stanice. Uvedl také, že jeho administrativa zváží ukončení daňových úlev pro elektromobily.



Podle partnera společnosti PwC Pavla Štefka automobilky sledují vývoj v USA a přemýšlejí, jak efektivně eliminovat dopady potenciálního zavedení dodatečných cel, které by ztížily dovoz evropských vozů do USA. "Výrazně složitější situaci budou mít automobilky, které dováží na americký trh přes hranice, typicky Volkswagen se svými továrnami v Mexiku, kde zajišťuje většinu produkce aut pro americký trh. Menší vliv to bude mít na evropské automobilky vyrábějící auta přímo v USA. Předpokládáme tudíž, že to zvýší tlak na přesun výroby do USA," uvedl Štefek.



Dominantní Trumpovo téma "America first" může mít podle Petra Knapa z firmy EY na většinu světa , zejména pak na Čínu a EU, negativní ekonomický dopad. "EU čekají náročná vyjednávání o co nejpříznivějších celních podmínkách pro vstup na americký trh. A zásadní bude vyhodnocení, do jaké míry bude moci EU táhnout progresivně zelenou agendu. Odstoupení USA od Pařížské klimatické dohody a podpora domácího fosilního průmyslu vytváří zcela nové podmínky pro Green Deal," řekl dnes ČTK.



Podle Štefka se ale nedá globálně očekávat odklon od elektromobility, protože automobilky, a nejen evropské a asijské, již značně zainvestovaly do elektromobility. Pokračuje boom elektromobility na největším automobilovém trhu v Číně a je tady taky vliv majitele automobilky Tesla vyrábějící elektromobily Elona Muska na Trumpa, dodal.