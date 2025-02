MF: Systém penzí byl loni v deficitu 50,7 mld Kč, meziročně se schodek snížil

Systém důchodového pojištění skončil loni ve schodku téměř 50,7 miliardy korun. Deficit tak byl o 22,1 miliardy korun nižší než v předchozím roce. Výdaje na penze a správu poprvé po letech rostly pomaleji než příjmy. Činily skoro 716,5 miliardy korun, meziročně o 24,1 miliardy korun víc. Na pojistném zaměstnanci, zaměstnavatelé a někteří živnostníci odvedli o 46,2 miliardy korun víc než v roce 2023. Celkem to bylo 665,8 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.



V propadu zůstává pomyslný důchodový účet i letos. V lednu byl v minusu 5,3 miliardy korun. Je to méně než v minulých dvou letech, ukazují data.



Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci loňska 2,37 milionu starobních, 415.600 invalidních a 65.300 vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 20.680 korun. Další desetitisíce důchodů poskytovaly důchodové systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich penze jsou vyšší.



Na důchody se loni vyplatilo téměř 710 miliard korun. Do penzí tak putovalo meziročně o 24,7 miliardy korun víc. Na správu se v minulém roce využilo 6,5 miliardy korun, předloni to bylo sedm miliard. Celkové výdaje činily loni 716,5 miliardy korun. Byly tak o o 3,5 procenta vyšší než v předchozím roce. Příjem z odvodů byl loni meziročně o 7,5 procenta vyšší. Na pojistném se vybralo 665,8 miliardy korun.



Výdaje dlouhodobě rostly rychleji než příjmy na důchody. V minulém roce se vybraná suma poprvé po letech zvedla víc než utracená. Důvodem je oživování ekonomiky s vysokou zaměstnaností a navyšováním výdělků i změny v důchodech, které prosadila vláda. Opoziční hnutí ANO s úpravami systému nesouhlasilo. Obrátilo se se stížností na Ústavní soud, neuspělo.



Důchody se zvýšily letos od ledna. Starobní penze vzrostla v průměru o 358 korun. Na konci loňska podle údajů České správy sociálního zabezpečení činila 20.680 korun. V lednu skončil systém v minusu 5,3 miliardy korun. Na důchodech se za první měsíc vyplatilo 62,2 miliardy korun. Před rokem to bylo o 1,2 miliardy korun méně. Příjmy v lednu byly meziročně asi o čtyři miliardy korun vyšší, překročily 57,4 miliardy korun.



Propadání do dluhů by měla podle vlády brzdit důchodová reforma, která platí od letoška. Penze se budou zvedat pomaleji než dosud. Snižovat se postupně bude výpočet nových důchodů. Zavedla se ale minimální penze, není tak možné pobírat méně než 20 procent průměrné mzdy.



Loňský schodek je od roku 2000 nominálně čtvrtý nejvyšší. V rekordním deficitu 72,8 miliardy korun byl systém důchodového pojištění předloni. Následovaly roky 2013 a 2012 s částkou asi 55 miliard korun. Vyplacená suma i výběr pojistného byly ale tehdy výrazně nižší. Propad tak odpovídal 16 procentům příjmů. Předloni to bylo 11 procent a loni 7,6 procenta.