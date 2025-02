Apple v USA slibuje 20.000 nových pracovních míst a investice za půl bilionu USD

Americká technologická společnost se chystá v příštích čtyřech letech vytvořit ve Spojených státech 20.000 pracovních míst a investovat v zemi nejméně 500 miliard USD (12 bilionů Kč). Firma to uvedla v dnešním oznámení. Součástí plánů je také otevřít v příštím roce nový závod na výrobu serverů pro umělou inteligenci (AI) v Houstonu ve státě Texas.



Vedle toho chce rozšiřovat stávající týmy a pracoviště v Michiganu, Texasu, Kalifornii, Arizoně, Nevadě, Iowě, Oregonu, Severní Karolíně a Washingtonu.



Částka 500 miliard USD zahrnuje vše od nákupů od amerických dodavatelů až po natáčení televizních pořadů a filmů pro službu TV+. Firma podle agentury Reuters odmítla sdělit, kolik z této částky plánuje utratit za svůj stávající americký dodavatelský řetězec zahrnující firmy jako Corning, která v Kentucky vyrábí sklo pro iPhony.



Server britského listu Financial Times (FT) dal oznámení Applu o investicích a pracovních místech v USA do souvislosti se snahou šéfů technologických firem zalíbit se staronovému prezidentovi Donaldu Trumpovi "poutavými prohlášeními". Generálního ředitele Applu Tima Cooka FT označil za prozatím posledního z nich s tím, že plánované výdaje jsou rozděleny do celého prezidentova druhého mandátu.



Agentura Reuters potom připomněla, že Cook se podle zpráv médií minulý týden s Trumpem setkal. Mnoho produktů společnosti , které se montují v Číně, by mohlo čelit desetiprocentním clům zavedeným Trumpem na začátku února, ačkoliv za první Trumpovy vlády se Applu podařilo vyjednat si z některých cel výjimky.