Trump od 4. března chystá další cla na Čínu a avizovaná cla pro Kanadu a Mexiko

Spojené státy od 4. března zavedou dodatečné desetiprocentní clo na dovoz zboží z Číny, oznámil dnes prezident Donald Trump. Chce také, aby ke stejnému datu vstoupila v platnost i 25procentní cla pro Kanadu a Mexiko, o kterých informoval už dříve. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Zdůvodnil to tím, že do USA z těchto zemí stále proudí drogy.



"Z Mexika a Kanady proudí do naší země nadále drogy v obrovském a nepřijatelném množství," napsal republikánský prezident.



Plánovaná cla na dovoz z Mexika a Kanady byla 3. února na jeden měsíc pozastavena, desetiprocentní clo na dovoz z Číny už ale 4. února platit začalo. Trumpova administrativa od té doby vysílala nejasné signály ohledně toho, zda po vypršení odkladu cla pro Mexiko a Kanadu skutečně vstoupí v platnost. Ještě ve středu Trump říkal, že platit začnou až od 2. dubna.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v reakci podle agentury AFP uvedla, že doufá, že bude s Trumpem o clech ještě jednat. Odvrátit zavedení cel se pokusí mexický ministr hospodářství Marcelo Ebrard, který se dnes podle agentury Reuters setká s nově potvrzeným obchodním představitelem USA Jamiesonem Greerem a v pátek s ministrem obchodu Howardem Lutnickem.



Kanadský ministr veřejné bezpečnosti David McGuinty dnes uvedl, že pokrok, kterého Kanada dosáhla v oblasti zpřísnění ochrany hranic se Spojenými státy a v boji proti pašování drog, by měl Trumpovu administrativu uspokojit.



Peking v dopise Greerovi napsal, že Čína a Spojené státy by měly řešit obavy v hospodářské a obchodní oblasti prostřednictvím rovnocenného dialogu a konzultací.



Na začátku února se Trump spokojil s ústupky od svých sousedů, zejména v oblasti bezpečnosti hranic, jen několik hodin předtím, než měla ohlášená cla vstoupit v platnost. Tehdy se opatření rozhodl odložit nejméně o 30 dní. Severoamerickou obchodní válku s nejistými důsledky pro světovou ekonomiku se tak prozatím podařilo oddálit.



Hrozbu zavedení cel Trump často používá jako vyjednávací taktiku, aby si vynutil ústupky. Evropské unii pohrozil brzkým uvalením 25procentních cel.