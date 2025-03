Jiří Šperl pro Patria.cz: Výsledky KB dovolují atraktivní dividendu. Transformaci retailového bankovnictví teď zúročíme podílem na trhu

O více než pětinu výše poskočily akcie na pražské burze od počátku roku a zejména momentu, kdy banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2024 a návrh vyplatit celý zisk v podobě dividendy nejen za rok 2024, ale je to i záměrem na rok 2025. Obrací se natrvalo dividendová politika jako jednoho ze stěžejních titulů pražské burzy pro investory ještě atraktivnějším směrem? Jak se její finanční ředitel ohlíží za rokem uplynulým a komentuje okolnosti a výhled pro rok letošní? Jaké ovoce a jak rychle přinese transformace banky, kterou její finanční ředitel označuje za jedinečnou v evropském bankovnictví? Jak rychle ji banka začne vytěžovat a promítne i do tržního podílu? I na to odpovídá výkonný ředitel pro strategii a finance Jiří Šperl v rozhovoru pro Patria.cz.

Patria.cz: Ohlédněme se společně na úvod za výsledky roku 2024. Čistý zisk meziročně poskočil dvouciferně, nemalý vliv na něj nicméně měl například prodej budovy na Václavském náměstí. Jak vy nahlížíte na dosažená čísla roku 2024 a co byste z nich z pozice finančního ředitele vyzvedl?



Výsledky považuji za velice úspěšné zejména v souvislosti toho, že Komerční banka prochází obří transformací, která z mého pohledu v kontextu evropského bankovnictví nemá obdobu, a to jak v rovině organizace celé skupiny KB, tak i kompletního přepracování klientské nabídky i výměny všech zásadních technologií. To pochopitelně nese obrovský nárok na kapacity banky i skupiny.

Pokud se ohlédneme za makroprostředím loňského roku, původně jsme čekali trochu rychlejší růst ekonomiky, který nakonec skončil u jedničky (pozn. red.: 1% růst HDP). I v tomto prostředí jsme prokázali schopnost růst jak na straně úvěrů tak depozit, kde jsme rostli kolem 2,5 procenta, u aktiv klientů pod správou byl růst dvouciferný. Samotná Komerční banka měla ke konci roku 1 727 000 klientů, meziročně o 63 tisíc více. Toto je pravděpodobně nejvyšší nárůst počtu klientů v historii naší banky. Skupina Komerční banky pak obsluhovala celkem 2 184 000 klientů.

To vše se ztělesnilo v historicky druhém nejvyšším zisku banky 17,2 miliardy korun, taženém zejména poplatky a provizemi, které rostly o 14 procent zásadním způsobem ovlivněný dvěma kategoriemi : i) poplatky za správu klientských aktiv, a to zejména v podílovych fondech a ii) službami s vysokou přidanou hodnotou pro naše korporátní klienty.

K nadprůměrnému výsledku přispěl i prodej budovy VN42 na Václavském náměstí, který ale nechápeme jako izolovanou transakci. Je totiž organickou součástí strategie banky, její digitalizace a důrazu na efektivitu, s čím se mj. pojí právě významné snížení počtu budov centrály do jednoho společného administrativního centra ve Stodůlkách.

Podtrženo - sečteno, loňský rok potvrdil vysoký potenciál banky při velice uspokojivé profitabilitě, na jeho konci je Komerční banka připravena k dalšímu růstu, a to jak pohledu kapitálové síly, tak i likvidity. Z pozice CFO jsem s dosaženými výsledky velmi spokojen.

Patria.cz: Akcie Komerční banky jsou dlouhodobě drženým a výrazně dividendovým titulem, návrh výplaty 100 procent zisku za loňský rok byl potvrzením Vaší dřívější komunikace a naplněním očekávání ze strany investorů.



Do našeho uvažování o dividendě vstupují zejména tři komponenty: kapitálové požadavky centrální banky, kolik nového kapitálu vygenerujeme a kolik kapitálu spotřebujeme / plánujeme spotřebovat na růst obchodních aktivit, a to včetně M&A. Zde menší odbočka : v minulém týdnu jsme úspěšně dokončili transakci nákupu podílu 49,9% v SG Equipment Finance Czech Republic a tím jsme se stali jeho 100% vlastníkem. Z toho mám velkou radost.

Zpátky ke způsobu našeho uvažování nad dividendami. Požadavek ČNB se v případě Komerční banky v loňském roce snížil o zhruba 20 bazických bodů. Nového kapitálu jsme vygenerovali více než 300 bazických bodů, což bylo v souladu s naším očekáváním. No a kapitálu jsme - přes rizikově vážená aktiva - spotřebovali minimum. Kapitál alokujeme velice disciplinovaně a efektivně, snížená loňská spotřeba souvisí mj. s dynamikou našeho úvěrového portfolia, kde rostly zejména retailové úvěry, které představovaly zhruba 85% podíl na meziročním růstu celého úvěrového portfolia skupiny KB. A týká se to dominantně úvěrů na bydlení, kde jak známo je průměrná riziková váha výrazně nižší než u úvěrů korporátních.

To vše nám umožnilo potvrdit naši guidance o výplatě 100 procent zisku z roku 2024 v podobě dividendy, který samozřejmě ještě podléhá schválení dozorčí radou a v dubnu valnou hromadou.

Patria.cz: Hovoříte o velmi silné kapitálové vybavenosti banky nad požadavky regulátora a v našem rozhovoru před rokem jsme diskutovali postupný návrat k dividendové politice výplaty 60 až 70 procent čistého dividendou. Dává pozice banky a záměry managementu prostor investory dividendou pozitivně překvapit?

Kapitálová přiměřenost Komerční banky činí na začátku roku 2025 silných 18,8%, což je více než 200 bazických bodů nad minimálním regulatorním požadavkem a dokonce lehce i nad management buffer banky (pozn. red.: 50-200 bazických bodů). Zároveň neočekáváme změny v požadavku ze strany ČNB. Růst rizikově vážených aktiv bude i v roce 2025 spíše omezený, což i nadále souvisí s trendovou změnou mixu směrem k retailu.

Důležitým faktorem také je, že v roce 2025 vchází v platnost nové metodické pokyny centrálních bank, například Basel IV a pracujeme i na rekalibraci vybraných riskových modelů. Celkový dopad toho, o čem mluvím, však vidíme jako neutrální, ne-li lehce pozitivní.

V zájmu dalšího zefektivnění řízení kapitálu zvažujeme i zapojení metod, které vedou ke snížení rizikových vah, jako je originate-to-distribute, tedy převod expozic na externí investory, portfoliové pojištění či sekuritizaci. Tyto metody můžeme, ale nemusíme nasadit v tomto nebo příštím roce.

V souvislosti tohoto všeho by nemělo být překvapením, že jsme během prezentace celoročních výsledků dva měsíce dozadu avizovali výplatu 100 procent zisku i za rok 2025.

Výhled pro dividendu za horizontem jednoho roku nekomunikujeme. Nepředpokládám však, že se náš způsob uvažování nad dividendou změní, tzn. bude i nadále stát na třech klíčových faktorech, které jsem vymezil. Může tedy být na standardizované úrovni 60-70% komunikované v minulosti, může být i vyšší. Určitě platí, že si chceme nechávat jen tolik kapitálu, kolik potřebujeme k produktivnímu růstu.

Patria.cz: Posuňme se od výhled pro dividendu k cílům a výhledu hospodaření pro rok 2025, na kterém i dividenda bude stát.



Domníváme se, že růst ekonomiky v letošním roce se bude pohybovat zhruba na úrovni 1,5 procenta s tím, že růst by měl být tažen převážně zotavující se domácí poptávkou. U inflace bychom se měli pohybovat v tolerančním pásmu ČNB 1 až 3 procenta, zřejmě lehce nad středem. Naším očekáváním pro další snižování úrokových sazeb je, že relativně brzo – už v první polovině roku – přistanou u 3 procent.

V oblasti úvěrů a depozit je naší ambicí růst rychleji než trh, tzn. úvěry v základním scénáři středním jednociferným tempem a u depozit středním až vyšším jednociferným tempem. V obou případech bude hlavním motorem retail, kde již budeme monetizovat takřka dokončenou transformaci. Samozřejmě, scénářů vývoje máme více a to zejména v souvislosti s geopolitickými událostmi, které nyní hýbou světem.

Patria.cz: Jak se tato očekávání mají překlopit do klíčových čísel hospodaření banky?



Naše výnosy by se v roce 2025 měly zvýšit středním až vysokým jednociferným tempem podporované zejména úrokovými příjmy, ale i ostatní výnosové kategorie budou kontribuovat pozitivně. Náklady dokážeme snížit o nízké jednotky procent, což bude souviset zejména s dalším zvyšováním efektivity banky doprovozené snižováním počtu zaměstnanců, v průběhu roku 2025 zhruba o 500. S postupujícím nárůstem produktů prodávaných plně digitálně budeme pokračovat s optimalizací naší pobočkové sítě. Co se investic do transformace týče, v roce 2025 dosáhly svého maxima, což se v následujících letech pozitivně projeví do – nyní zvýšené - dynamiky odpisů.

U nákladů rizik se náš apetit pohybuje kolem 25 bazických bodů, v posledních letech se nicméně fakticky pohybujeme kolem 10 až 12 bazických bodů. I letos čekáme spíše pokračování tohoto trendu zaznamenaného v posledních letech. Samozřejmě míra nejistoty v geopolitice a tedy i v ekonomice je nyní vysoká, nicméně v tuto chvíli vidíme velmi dobrou disciplínu při splácení retailových úvěrů a výbornou výkonnost ve vymáhání.

Zároveň bych se rád krátce vrátil k cílům, které jsme v roce 2020 komunikovali trhům v souvislostí s naším strategickým plánem KB 2025.

Většiny cílů bude pravděpodobně dosaženo, finančních cílů asi ne plně. Trhům jsme otevřeně komunikovali již při prezentaci výsledků za Q3 2024, že klíčové finanční cíle strategie KB 2025 – tzn. ROE nad 15% a cost-income ratio pod 40% - budou dodány až o rok později. Tím hlavním důvodem je fakt, že zdaleka ne všechny předpoklady, se kterými jsme pracovali před pěti lety, se naplnily. A nejde jen o pomalejší růst ekonomiky nebo významně vyšší inflace, než jsme tehdy projektovali, ale i o „black swans“ v podobě zvýšení daňové zátěže z 19 procent na 21 procent, případně zrušení úročení povinných minimálních rezerv centrální bankou v kombinaci s navýšením požadovaných objemů. Kumulované dopady toho, co jsem zmínil, byly materiální.

Patria.cz: Co pokračující black swan v podobě windfall daně?



Banky budou vždy platit takové daně, které jim ukládá zákon. Nedpustím si však poznámku – a vy znáte můj názor na WFT. Je to nesystémové opatření narušující rovné tržní prostředí, postiženým bankám odebírá incentivu růst; já myslím, že jsem již vloni vyjádřil své silné přesvědčení, že existují systémovější řešení, která by pomohla růstu české ekonomiky. Ať již to je posílení Národní rozvojové banky tak, aby hrála roli, kterou hrát může a kterou hrají obdobné instituce na západ od České republiky, nebo projekty kolem udržitelného bydlení a digitální identity. Nyní v rámci České bankovní asociace banky diskutují, jak se mohou více zapojit do podpory projektů, které Česká republika potřebuje, tzn. například dobudování dopravní infrastruktury, dosažitelné bydlení, vzdělávací infrastruktury atp. Možností je třeba vytvoření nové struktury, vybavené kapitálem od bank, a kde banky by samy navrhovaly a spolufinancovaly životaschopné rozvojové aktivity. Za KB jsme připraveni dobré řešení podpořit.



Patria.cz: Vyslovíte odhad dopadu windfall daně pro rok 2025?



Těžké predikovat, nemám křišťálovou kouli, takže se omezím na konstatování, že dopad bude malý pakliže vůbec nějaký. Na druhou stranu musím zdůraznit, že i za rok 2024 Komerční banka jen na dani z příjmu zaplatila přes 3 miliardy korun a dohromady do veřejných rozpočtů včetně odvodů za zaměstnance odvedla a regulatorních fondů přes 10 miliard korun. Banky a finanční instituce jsou dobrými korporátními občany České republiky, za poslední roky figurují masivně a se železnou pravidelností v TOP 5 plátců firemních daní a nemám pochyb o tom, že budou „sedět v prvních řadách“ i v letošním ročníku.

Patria.cz: Posuňme se k tématu transformace banky. Jejím těžištěm za rok 2024 byl retail.



Posun v transformaci byl během roku 2024 skutečně zásadní. V první řadě jsme uzavřeli smlouvy s více než milionem klientů, kteří již využívají nové prostředí KB+, čímž jsme splnili náš cíl pro loňský rok. Tím letošním je dohromady dosažení přibližně 1,85 milionu klientů. Zásadním tématem je modernizace a zjednodušení – místo desítek typů účtů používaných v minulosti máme nyní v retailovém bankovnictví čtyři transparentní tarify, účty v KB+ jsou multiměnové, u klientů boduje třeba i vlastní volba čísla účtu nebo spořicí obálky. Podíl plně digitálních online prodejů služeb v aplikaci KB+ prudce narostl ke dvěma třetinám. Přechod na nové systémy nám umožňuje prakticky okamžitou reakci na byznysové požadavky, i to je zásadní posun oproti původním řešením. Spokojenost klientů postupem času roste a z pozice CFO si nemůžu odpustit poznámku, že budoucím vedlejším efektem bude úspora nákladů na správu a údržbu bankovních systémů i na další vývoj. V rámci transformace retailu jsme také již spustili nové centrum pro zpracování hypoték, kde jsme zvolili jiný přístup než jiné bankovní skupiny. Kompetenci jsme zde plně dali dceřiné společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna a ukazuje se, že to bylo dobré rozhodnutí.

Nyní se v retailu postupně posouváme do fáze atakování trhu a další průběh transformace se postupně více a více soustředí na korporátní segment, který bude jejím těžištěm pro rok 2025 a 2026.

Patria.cz: Akcie Komerční banky na pražské burze patří ke stěžejním titulům a aktuálně, zejména po publikaci celoročních čísel se jim daří růst, od řádově 800 korun na přelomu roku se posunuly nad tisícovku.



Těší nás jak kondice akcií Komerční banky, tak dlouhodobě rostoucí počet drobných akcionářů z Česka. Těch už je více než 70 tisíc, a za poslední rok narostl o další tři až čtyři tisícovky nových investorů. Akcie KB jsou vnímány jako solidní a také výnosný cenný papír a představují pro řadu individuálních akcionářů i institucionálních investorů nástroj jejich dlouhodobého finančního zajištění.

Vedle dividendy jsme akcionáři dotazováni například také na zpětné odkupy akcií. Na toto téma odpovídáme, že jej nyní neplánujeme, mimo jiné právě proto, že nechceme snižovat free float akcií.

Závěrem: rok 2024 byl pro Komerční banku veskrze úspěšný jak byznysově, tak i finančně a z pohledu pokračující transformace a my jsme potěšeni tím, že je tak vnímáno i našimi akcionáři. S nimi o tom otevřeně a frekventovaně hovoříme a zrcadlem je i pozitivní vývoj ceny akcie. To nás samozřejmě těší a povzbuzuje do další práce.



Jiří Šperl



Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Svou kariéru v Komerční bance započal už v roce 1992. V letech 2004-2009 byl náměstkem generálního ředitele stavební spořitelny Modrá pyramida, největší dceřiné společnosti KB. Od roku 2009 do 2013 pracoval jako finanční ředitel NSGB Société Générale v Egyptě. V roce 2013 se vrátil do Komerční banky jako výkonný ředitel pro Strategické plánování a v roce 2015 se stal výkonným ředitelem pro strategii a finance (CFO).