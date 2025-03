Tesla a Musk – vztah se komplikuje

Gautam Mukunda z Yale School of Management hovořil na CNBC o dění kolem akcií společnosti a zejména o vlivu, který na ně může mít Elon Musk. CNBC poukazuje na to, že prodeje aut této společnosti klesají jak v Evropě, tak v Austrálii. Expert doplnil, že kvůli vztahům Donalda Trumpa s Kanadou je těžké si představit, že by si „někdo v dohledné době v této zemi koupil Teslu“.



Mukunda poukázal na to, že generuje významnou část svých příjmů v Číně a podle něj může tato země používat uvedený fakt jako páku na „druhého nejmocnějšího muže v USA“. To je relevantní i pro akcionáře této společnosti. K tomu expert dodal, že do cen akcií Tesly do nemalé míry promlouvala image Elona Muska jako „génia“. I tento obrázek se může ve světle Muskových současných aktivit podle něj měnit.



CNBC poukázala na současné složení představenstva Tesly (viz obrázek) a poukázala na to, že Elon Musk nyní společnosti nevěnuje zdaleka tolik času jako dříve. Mukunda k tomu řekl, že Musk měl už v minulosti řadu jiných aktivit a firem, kterým se mimo Teslu věnoval. A ani v současnosti podle něj není diskuse o tom, zda by měl Musk z Tesly odejít, na pořadu dne. Problém podle experta tkví spíše v tom, že současné aktivity šéfa Tesly jsou často v ostrém kontrastu s tím, co vedlo k úspěchu Tesly a její ziskovosti.





Zdroj: CNBC



Proč akcionáři Tesly stále nevěnují výraznější pozornost tomu, jak je nastaven systém vedení společnosti? Mukunda v odpovědi na tuto otázku citoval slova Warrena Buffetta: „Kdo je nahý, se pozná až při odlivu.“ Odlivem by přitom byl výrazný pokles akcií Tesly, ale podle experta současná korekce takovým jevem není, protože dlouhodobější akcionáři Tesly stále realizují výrazné zisky. V určitém ohledu pak „připomíná spíše meme akcii než akcii nejvýznamnějšího výrobce elektromobilů na světě“.



Existuje určitá hranice, při níž by už Elon Musk považoval pokles cen akcií Tesly za nepřijatelný a změnil by svůj přístup? Mukunda se domnívá, že Musk už nyní uvažuje „postekonomicky“. Jeho materiální bohatství je totiž takové, že i jeho výrazný pokles by stále neměnil mnoho na tom, „že si může koupit vše, na co si vzpomene.“ Musk tak podle experta dnes může klást daleko větší význam na to, co je pro něj zajímavější bez ohledu na ekonomické přínosy. A mít silnou pozici v americké vládě může být právě takovou aktivitou.



K tomu expert dodal, že z finanční oblasti může ale mít vliv to, jak moc dluhového financování Musk používá pro své aktivity mimo Teslu. Nicméně celkově si nemyslí, že by finanční stránka věci byla tím, co by určovalo směr Muskových aktivit.



Zdroj: CNBC