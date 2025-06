Alert i pro českou ekonomiku nebo technický faktor? Průmyslová výroba i export Německa v dubnu klesly výrazněji proti očekáváním

Vývoz z Německa a průmyslová výroba v dubnu klesly více, než očekávalo. Poptávka ze Spojených států se totiž po měsících silných nákupů v očekávání amerických cel snížila. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad.



Vývoz z Německa v dubnu ve srovnání s předchozím měsícem klesl o 1,7 procenta. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali pokles o 0,7 procenta. Dovoz naopak o 3,9 procenta vzrostl. Přebytek bilance zahraničního obchodu se snížil na 14,6 miliardy eur (362,4 miliardy Kč) z březnových 21,3 miliardy eur.



Vývoz do zemí mimo EU se v dubnu meziměsíčně snížil o 4,8 procenta, dovoz naopak o 3,4 procenta vzrostl. Většina německého vývozu v dubnu směřovala do Spojených států. Vývoz zboží do USA však proti březnu klesl o 10,5 procenta na 13 miliard eur. To byla nejnižší hodnota od loňského října. Dovoz z USA stoupl o 3,9 procenta na 8,4 miliardy eur.



Spojené státy loni byly hlavním obchodním partnerem Německa. Celková hodnota obchodu se zbožím mezi oběma zeměmi činila 253 miliard eur. Analytici očekávají, že exportně orientovaná německá ekonomika bude patřit mezi nejvíce zasažené cly, která zavádí administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Hlavní ekonom finančního ústavu Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de la Rubia se však domnívá, že němečtí vývozci by měli těžit z očekávaného mírného oživení ekonomiky EU. Vývoz z Německa do ostatních zemí EU v květnu stoupl o 0,9 procenta. Do budoucna však bude velmi záležet na tom, jak dopadnou obchodní jednání mezi Bruselem a Washingtonem, dodal de la Rubia.



EU nyní jedná s americkou administrativou o obchodní dohodě, která by měla odvrátit zavedení vysokých cel. Trump stanovil termín pro dokončení dohody na 9. července. Pokud se strany nedohodnou, pohrozil zavedením až 50procentního cla na většinu zboží z EU.



Průmyslová výroba v dubnu meziměsíčně klesla o 1,4 procenta. Analytici čekali snížení o jedno procento. V březnu výroba stoupla o 2,3 procenta.



K poklesu výroby přispěla řada odvětví. Produkce ve farmaceutickém průmyslu se propadla o 17,7 procenta, výroba strojů a zařízení o 2,4 procenta. Naopak pozitivní byla produkce ve stavebnictví a potravinářském průmyslu.



Čtvrteční zpráva ukázala, že průmyslové zakázky v Německu v dubnu nečekaně vzrostly. Podpořila je vysoká domácí poptávka.



"Včera (ve čtvrtek - pozn. ČTK) zveřejněné pozitivní údaje o zakázkách a mírně zlepšená nálada mezi podniky dávají naději, že průmyslová výroba poroste i ve druhém čtvrtletí," uvedl ekonom finančního ústavu Commerzbank Ralph Solveen. Ekonomka firmy Capital Economics Franziska Palmasová nicméně upozornila, že nad ekonomikou stále visí problém cel. Domnívá se tak, že výroba zůstane v letošním roce utlumená.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá.