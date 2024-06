Průmyslová výroba v Německu v dubnu překvapivě klesla, export ale vzrostl

Průmyslová výroba v Německu v dubnu překvapivě klesla, proti předchozímu měsíci o 0,1 procenta. Export se ale o 1,6 procenta zvýšil, takže překonal očekávání analytiků. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad Eurostat. Německá centrální banka dnes předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce zvýší o 0,3 procenta, zatímco v prosinci letošní hospodářský růst odhadovala na 0,4 procenta.



Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládali, že průmyslová výroba vykáže za duben růst o 0,3 procenta. Za poklesem výroby stála zejména produkce stavebního sektoru, která se propadla o 2,1 procenta. Výroba automobilového průmyslu se však o 4,2 procenta zvýšila, plyne z údajů statistického úřadu.



Nejnovější údaje o průmyslové výrobě podle analytika Thomase Gitzela ze společnosti VP Bank "vyvolávají obavy, že celkový hospodářský růst bude ve druhém čtvrtletí slabý". V prvním čtvrtletí německá ekonomika proti předchozím třem měsícům vzrostla o 0,2 procenta po poklesu o 0,5 procenta v posledním čtvrtletí loňského roku.



Čtvrteční údaje statistického úřadu ukázaly, že zakázky německého průmyslu se v dubnu snížily o 0,2 procenta. Pokles tak vykázaly už čtvrtý měsíc za sebou. Analytici přitom v anketě agentury Reuters očekávali nárůst zakázek o půl procenta. "Vyšší průmyslová výroba vyžaduje především silnější příliv zakázek," uvedl dnes Gitzel.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.



Německá centrální banka předpokládá, že v příštím roce růst německé ekonomiky zrychlí na 1,1 procenta. "Po zhruba dvou letech útlumu se německá ekonomika vzpamatovává," uvedla ve své pravidelné měsíční zprávě o vývoji ekonomiky. Dodala, že německý sektor služeb se už vrátil k růstu a že ve druhé polovině roku by se k němu měl připojit i průmysl, a to díky oživení exportu.



Německý export v dubnu vzrostl druhý měsíc za sebou. Analytici předpokládali, že za duben vykáže nárůst o 1,1 procenta. Statistický úřad dnes rovněž oznámil, že dovoz se v dubnu zvýšil o 1,9 procenta.