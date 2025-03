Americké akcie reagovaly na Fed pozitivně

Americké akcie reagovaly na rozhodnutí Fedu o sazbách pozitivně a rostly, zatímco výnosy dluhopisů klesly. Investoři tak zacenili na burze pomalejší výhled růstu americké ekonomiky, vyšší inflaci a dvě snížení sazeb, které nás letos čekají. Fed také oznámil, že od dubna sníží limit pro objem státních dluhopisů ve své rozvaze, které nechává maturovat bez reinvestování. Tento objem snižuje z 25 mld. USD na 5 mld. USD.

Zajímavé zprávy dnes přinesl aktivistický fond Starboard value, který plánuje do společnosti nominovat kandidáty na vedoucí pozice. Fond Starboard se aktivně věnuje investicím do společností, v rámci, kterých se pak snaží aktivně ovlivňovat jejich směřovaní například nominací vlastních kandidátů na vedoucí pozice. Akcie reagovaly na zprávu pozitivně a přidaly přes 3 %.

Silně dnes oslabily akcie společnosti . Ty reagovaly na zprávu, že člen představenstva Taiwan Semiconductor (TSMC) odmítl spekulace o tom, že by TSMC ve spolupráci s dalšími giganty z polovodičového sektoru plánovalo společný projekt, který by převzal a provozoval výrobní kapacity Intelu. Člen představenstva při dotazování před zákonodárci řekl, že může s jistotou říci, že představenstvo TSMC nikdy nediskutovalo možnost převzetí výrobních kapacit Intelu. Akcie Intelu tak dnes oslabily o takřka 7 %. V porovnání se včerejší závěrečnou cenou dokázaly akcie od začátku roku posílit o 29 %.

Na dnešní zprávy od Fedu reagovaly také výnosy dluhopisů. Americký státní dluhopis s dvouletou splatností se dostal pod 4 % výnosu a desetiletý dluhopis pak v závěru seance indikoval výnos 4,24 %. Na zprávy reagovala kryptoměna Bitcoin, která přidala téměř 4 % a v závěru indikovala hodnotu 85 200 USD za jednu minci.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +1,10 %, NASDAQ 100 +1,30 % a Dow Jones +0,92 %.