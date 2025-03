Čínská automobilka BYD vloni dosáhla rekordního zisku, v tržbách překonala Teslu

Čínská automobilka BYD v loňském roce zvýšila čistý zisk o 34 procent na rekordních 40,3 miliardy jüanů (zhruba 128 miliard Kč). Firma dnes uvedla, že tržby zvýšila o 29 procent na 777 miliard jüanů (téměř 2,5 bilionu Kč). V tržbách tak předstihla amerického konkurenta , který vloni utržil 97,7 miliardy dolarů (téměř 2,3 bilionu Kč), uvedla agentura Bloomberg.



Společnost BYD s Teslou v poslední době soupeří o vedoucí pozici na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem. V loňském roce BYD prodala zhruba 1,76 milionů elektromobilů, zatímco zhruba 1,79 milionu elektromobilů. Po zahrnutí hybridních vozů však celkový prodej vozů BYD činil 4,27 milionu, a byl tak téměř na úrovni prodeje americké automobilky Motor.







BYD předpokládá, že v letošním roce zvýší prodej na pět až šest milionů vozů. Firma stále prodává velkou většinu svých automobilů na čínském trhu, snaží se ale rozšiřovat svou mezinárodní přítomnost, mimo jiné i v Evropě.



Koncem roku 2023 se společnost BYD rozhodla, že v rámci zahraniční expanze postaví v Maďarsku svou první evropskou továrnu na osobní auta. Závod bude vyrábět elektromobily a hybridní vozy pro evropský trh.

Maďarská továrna by měla zahájit provoz letos v říjnu, v příštím roce by pak měl spustit výrobu nový závod BYD v Turecku. Celková kapacita těchto dvou továren bude činit 500.000 vozů ročně, napsala agentura Reuters. Zvláštní poradce BYD pro evropský trh Alfredo Altavilla minulý týden uvedl, že automobilka hodlá ještě letos rozhodnout o umístění další evropské továrny.



Společnost S&P Global Mobility předpokládá, že prodej automobilky BYD na evropském trhu se letos více než zdvojnásobí na 186.000 vozů z 83.000 v loňském roce. Prodej vozů BYD v Evropě by se měl podle S&P Global Mobility zvyšovat i v dalších letech a v roce 2029 by se měl vyšplhat na téměř 400.000 vozů.



Tesla se v poslední době potýká s negativními dopady rostoucí konkurence, stárnoucího sortimentu a také angažmá svého šéfa Elona Muska v administrativě prezidenta Donalda Trumpa. Automobilka na začátku letošního roku vykazuje výrazný pokles prodeje na evropském trhu.



Musk stojí v čele amerického úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) zřízeného Trumpem. Jeho role v rozsáhlých škrtech ve federálním sektoru na prezidentův příkaz vedla k řadě protestů proti automobilce. Terčem kritiky se staly i některé Muskovy výroky a postoje, například podpora politické strany Alternativa pro Německo (AfD), která je označovaná za krajně pravicovou.