Trump nedá trhům spát

Sentiment na zámořských trzích byl zasažen americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který oznámil, že s platností od 2. dubna uvalí 25% cla na všechna zahraniční auta a lehká nákladní vozidla. Očekává se, že tento krok v blízké budoucnosti zvýší místní náklady na automobily. 25% clo je ale také střelou do vlastních řad, kdy mnoho amerických výrobců automobilů provozuje továrny mimo USA, zejména v Mexiku z důvodu levné pracovní síly. Projevilo se samozřejmě i v cenách největších amerických automobilek. dnes poklesla o 7,3 % a o 3,8 %. Trumpova hrozba vyvolala nové obavy z ekonomického dopadu jeho celní agendy, zvláště když se chystá uvalit cla na několik hlavních obchodních partnerů USA, a to rovněž 2. dubna, což je datum, které nazval paradoxně jako „den osvobození“. Obavy, že obchodní cla naruší růst USA a potenciálně znovu podnítí inflaci , provázejí americké akcie v celém prvním čtvrtletí letošního roku a na cenách indexů je to znát.Dnes zveřejněné údaje ukázaly, že ekonomický růst USA ve čtvrtém čtvrtletí zpomalil, podle konečné revize vládních údajů, která následovala po dvou dřívějších odhadech.Hrubý domácí produkt se zvýšil anualizovaným tempem 2,4 % ve srovnání s nárůstem o 3,1 % ve čtvrtletí od července do září. Ekonomové předpovídali, že toto číslo zůstane nerevidováno na předchozím odhadu 2,3 %.Akcie Winnebago vzrostly o 8,2 % poté, co tento výrobce obytných vozů vykázal lepší než očekávané příjmy za druhé čtvrtletí a nižší než očekávanou ztrátu. Společnost Advanced Micro Devices poklesla o 3,2 % po snížení doporučení od analytického domu Jefferies z nákupního na doporučení držet. Jefferies se v analytické zprávě odvolává na obavy z konkurence.