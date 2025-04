Americké indexy díky silnému závěru rostly

Zámořské akciové indexy uzavřely dnešní díky silnému závěru s růstem. Za oslabením v první polovině obchodování stojí zpráva, kterou jsme dostali až v průběhu obchodování. Bílý dům potvrdil, že cla, která zítra oznámí prezident Donald Trump, budou okamžitě po oznámení aktivní. Pro akcie je to negativní zejména z důvodu, že část trhu stále sázela na to, že prezident Trump sice cla oznámí, nicméně nechá si časovou rezervu v rámci, které by se dalo ještě jednat, případně opět požadovat nějaký ústupek, za který by Trump část cel mohl zrušit. Tato možnost tedy nejspíše zcela padá a případné vyjednávání bude již s aktivními cly. Velmi silný závěr ale dokázal akcie vytáhnout výše.

Negativem byly dnes i data z trhu práce a výroby, která byla slabší, než se čekalo. Zejména slabší výrobní index PMI naznačuje, že se podniky začínají chystat na riziko obchodní války a omezují svoji aktivitu. Zajímavé je, že dnes klesly i výnosy dluhopisů, to může naznačovat, že investoři začínají sázet na agresivnější snižování sazeb ze strany Fedu. Samotné oznámení nových cel by mělo proběhnout zítra ve 21 hodin SEČ. Mnoho analytiků také dnes komentovalo, že dle jejich názoru zítřejší oznámení nebude definitivním koncem nejistoty a Donald Trump bude postupovat nečekaně i nadále, to by bylo pro trhy opět negativní. V samotném závěru obchodování přinesla agentura Bloomberg zprávu, že zástupci Kanady a Mexika spolu vedli telefonický hovor na téma cel. Bude tak zajímavé sledovat, jaké výstupu hovor přinese a zda nevznikne nové partnerství Kanady a Mexika. Připomínáme, že oba státy jsou jedni z prvních, které jsou celní politikou Donalda Trumpa zasaženy.

Nejzajímavější dění na burze dnes předvedly akcie CoreWeave, které přidaly přes 40 %. Dostaly se tak nad svou IPO cenu. Společnost vstoupila na burzu v pátek, kde uzavřela zhruba na své IPO ceně. V pondělí ale silně oslabila a oproti IPO ceně byla slabší o 8 %. V rámci dnešní obchodní seance pak takřka bez přerušení rostla a v samotném závěru obchodování se obchodovala za 53 USD za akcii.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,18 %, NASDAQ 100 +0,82 % a Dow Jones -0,03 %.