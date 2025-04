Invesco: Soustřeďte se i v době nejistoty a nervozity na trhu

Minulý týden přinesl investorům další záchvěv politické nejistoty a nervozity na trhu. Není divu, že americký akciový trh minulý týden zažil výrazný výprodej, přičemž v pátek se prudce stáhly dolů americké akcie – zejména technologické. Zatímco v USA jsme svědky protivětrů, v jiných částech světa se ale objevují dobré zprávy.

Komentář Kristiny Hooper, vedoucí stratéžky pro globální trhy, Invesco Ltd.

Co řídilo trhy minulý týden?

Minulý týden přinesl pro americké akcie několik špatných zpráv:



• Jádrové výdaje na osobní spotřebu v USA (PCE), preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému (Fed), vzrostly meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 2,8 %. To bylo o něco více, než se očekávalo, a přispělo to k obavám z možného opětovného růstu inflace.



• Podle nejnovějšího průzkumu Conference Board spotřebitelská důvěra v USA v březnu klesla na 92,9 bodu, což je výrazně pod únorovou hodnotou 100,1 bodu; šlo o nejnižší úroveň za více než čtyři roky. Ještě horší je, že dílčí index spotřebitelských očekávání klesl na 65,2 ze 74,8 v únoru; to je dvanáctileté minimum. Za zmínku stojí také to, že kritická úroveň, která obvykle signalizuje nadcházející recesi, je nižší než 80, což je znepokojivé.



• Konečné výsledky průzkumu spotřebitelů Michiganské univerzity za březen byly horší než předběžná data. Hlavním poznatkem je, že spotřebitelská nálada v USA nadále klesá. Index poklesl na 57,0, což je výrazné snížení oproti únoru a jedná se nejnižší úroveň od listopadu 2022. Dílčí index očekávání se snížil na 52,6 bodu. Navíc očekávání inflace mají vzestupný sklon. Jednoletá očekávání spotřebitelské inflace vzrostla na 5,0 %. Pětiletá očekávání vzrostla na 4,1 %, což je jejich nejvyšší úroveň od února 1993. To naznačuje, že dlouhodobější inflační očekávání nejsou příliš dobře ukotvena (navzdory tvrzení předsedy Fedu Jaye Powella na poslední tiskové konferenci Federálního výboru pro volný trh, že ano) - a také naznačuje, že se podstatně zvýšilo riziko stagflace.

• Minulý týden byly Trumpovou administrativou oznámeny další cla, především 25% cla na automobily a některé automobilové součástky vyrobené mimo Spojené státy. Ta vstoupila v platnost 2. dubna.

Zaměření se na dlouhodobý horizont

V posledních 8-10 týdnech dostávám od investorů stále stejnou otázku: „Měl bych změnit alokaci?“. Moje odpověď je vždy stejná: Pro ty, kteří mají dlouhý časový horizont a jsou dobře diverzifikováni napříč třemi hlavními třídami aktiv (akcie, pevný výnos a alternativy) a v rámci nich, bych obvykle upřednostnila setrvání v kurzu.

Vím, že se to snáze řekne, než udělá. Titulky novin a pohyby na trhu mohou investory velmi zneklidňovat. Dovolte mi tedy, abych vám poskytla určitý pohled na věc. Tento týden slavíme 90. narozeniny mé matky a myslím, že je příhodné, že se tak děje uprostřed nejistoty a volatility na trhu. Narodila se v roce 1935, uprostřed velké hospodářské krize, kdy byl prezidentem Spojených států Franklin Delano Roosevelt. V měsíci, kdy se narodila, byla míra nezaměstnanosti v USA 17,54 %. Zažila druhou světovou válku, cla ve 40. letech, kubánskou krizi, vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho, válku ve Vietnamu, Watergate, stagflaci, stagnaci akciového trhu v 70. letech, konec studené války, 11. září, globální finanční krizi a mnoho dalšího. Nejistota byla jednou z jistot jejího života – spolu s desítky let trvajícím růstem akciového trhu, a to navzdory všem těmto zmatkům a změnám. Na této cestě docházelo k výprodejům – některým velmi dramatickým -, ale akcie se v dlouhodobém horizontu dokázaly posunout výš.

Dobré zprávy z celého světa

Zatímco ve Spojených státech jsme svědky protivětru, v jiných částech světa přicházejí dobré zprávy. Například výrobní aktivita v eurozóně vypadá připravena na zlepšení, jak naznačuje nejnovější průzkum indexu nákupních manažerů (PMI), který ukázal, že index PMI ve zpracovatelském průmyslu vzrostl na 48,7, což je nejvyšší hodnota v eurozóně za posledních 26 měsíců.



Jak jsem již uvedla dříve, v Evropě dochází k otřesům, kdy se velmi výrazně zvyšují fiskální výdaje, zejména v oblasti výdajů na obranu. Nejde jen o Německo – podstatné zvýšení výdajů na obranu nedávno oznámila také Francie – a jsem si jista, že další budou následovat. To by mělo být dobrou předzvěstí pro evropskou ekonomiku obecně a zejména pro její výrobní sektor. Očekávám, že v nadcházejících měsících se díky růstu fiskálních výdajů objeví „zelené výhonky“, tedy známky toho, že se situace v ekonomice zlepšuje.

Dívejte se do budoucna a soustřeďte se

Zvýšení cel již nyní vyvolává na trhu velké obavy. Kromě toho se také v pátek dočkáme měsíčních zpráv o zaměstnanosti v USA i Kanadě a také některých dat o indexu spotřebitelských cen a indexu PMI. Dozvíme se také zprávu australské centrální banky (Reserve Bank of Australia), která na začátku příštího týdne přijme rozhodnutí o své měnové politice.



A tak se vrátím k otázce, kterou v posledních týdnech dostávám tak často - „Měl bych změnit alokaci?“. - Obvykle na ni navazuji svými vlastními otázkami: Je váš časový horizont delší než prezidentské období? Je delší než období recese? Je delší než desetiletí? To proto, že pokud má člověk dostatečně dlouhý časový horizont (a nemusí být zdaleka tak dlouhý jako u mé matky), může si zachovat alokace do akcií a jiných volatilnějších tříd aktiv, zejména pokud je portfolio dobře diverzifikované a má expozici vůči třídám aktiv s nižší korelací, které mohou pomoci vyrovnat volatilitu. To je důležité mít na paměti vzhledem k další nervozitě na trhu a pochopitelnému nutkání opustit akcie. Připoutejte se, zachovejte klid a pokračujte.