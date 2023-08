Růst, sazby a akciový trh v příštím roce – verze černé nuly

Mezinárodního měnový fond čeká letos u světové ekonomiky 3 % růst a to samé platí o předpovědi pro příští rok. U Spojených států by mělo podle MMF dojít příští rok ke zpomalení z letošních 1,8 % na 1 %. Eurozóna by naopak měla zrychlit a to z letošních 0,8 % na 1,5 %. Recese tedy v těchto predikcích žádná. Dnes se s pár komentáři podíváme na růstově skoupější predikce od .



Předpovědi německé banky shrnuje následující tabulka. Eurozóna by podle nich měla letos růst o 0,5 % a příští rok to samé. Spojené státy by pak měly letos růst o 1,5 % a příští rok stagnovat. A jedinou zemí, která by se podle CB měla letos, či příští rok dostat do recese, je Německo.





Commerzbank je tedy eurozóny a USA ve svých predikcích znatelně umírněnější, než MMF. Opak platí mimochodem o Číně. MMF u ní hovoří o letošním 5,2 % růstu, pro příští rok předpovídá 4,5 %. CB operuje s 5,8 % a 4,9 % růstem. Co inflace? Tento v současné době stále klíčový ukazatel by měl podle CB v USA klesnout v příštím roce na 3,2 % v eurozóně pak na 2,3 %.



Tedy v USA by ani na konci příštího roku zdaleka nedosažen cíl ve výši 2 %, v eurozóně znatelnější přiblížení se mu. V této souvislosti bych pak zopakoval svou tezi, že na dlouhodobý sklon k utaženosti nemusí být inflace nijak vysoko nad cílem. Stačí mírně nad 2 % na to, aby se monetární politika hodně odlišovala od doby, kdy byla inflace mírně pod 2 %.



CB také predikuje, že výnosy desetiletých amerických vládních obligací se příští rok dostanou až na 3,2 % (nyní se pohybují kolem 4 %). Nominální produkt by přitom měl růst v podstatě stejným tempem – 0 % reálně a k tomu 3,2 % inflace. Sazby Fedu by přitom na konci roku 2024 měly být podle CB na 4,75 %. Banka tedy patří mezi ty, kteří nesouhlasí s názorem trhů, podle kterého by sazby v USA měly klesat už brzy a rychle.



Předchozí odstavec pak úzce souvisí i s mou předchozí úvahou o výnosové křivce a jejím predikčním potenciálu pro recesi. Pokud se ztotožníme s tím, že skutečným signálem recese není inverze výnosové křivky, ale teprve vynoření se z této inverze, tento signál začne být podle CB vysílán nejdříve někdy ke konci příštího roku, či později.



Dolar k euru vidí CB ke konci příštího roku na 1,1 a korunu k euru na 23,5. Docela znatelné růsty pak ekonomové banky čekají u některých komodit – viz další tabulka:





Do predikcí vývoje na akciových trzích se CB nepouští. Dodal bych ale, že: Je sice pravda, že index SPX bez velkých technologií nemá tak našponované PE jako celý trh s technologiemi. A ceny v poměru k volnému toku hotovosti nejsou historicky tak vysoko, jako PE. Ale mám takový dojem, že (i) americké hospodářství v příštím roce jen těsně míjející recesi (černá růstová nula) a (ii) zároveň sazby na konci roku na 4,75 % nejsou zrovna tím cyklickým scénářem, se kterým nyní trh počítá.