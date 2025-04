Čínská odvetná cla na dovoz z USA začínají platit

Čínská odvetná cla se sazbou ve výši 84 procent na dovoz z USA vstoupila v platnost, uvedla dnes agentura AFP, která tento krok označila za novou etapu v obchodní válce rozpoutané Washingtonem a budící obavy z globální recese. Americký prezident Donald Trump mezitím ohlásil zvýšení cla na dovoz čínského zboží do USA na 125 procent.



Nová čínská cla se uplatňují na veškeré americké výrobky vstupující na čínské území. Loni hodnota tohoto dovozu činila 143,5 miliardy dolarů, dodala AFP s odvoláním na americkou obchodní komoru.



Čínské ministerstvo financí ve středu oznámilo, že zvýší odvetné clo na dovoz ze Spojených států ze 34 na 84 procent. Šlo o reakci na krok amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po předchozí odvetě Pekingu na čínský dovoz uvalil další přirážku ve výši 50 procent, a tak clo na dovoz z Číny zvýšil na 104 procent.



Trump pak ve středu překvapivě oznámil, že s výjimkou Číny Spojené státy na 90 dní s okamžitou platností snižují většině zemí celní sazbu na deset procent. Několik hodin byla v platnosti takzvaná reciproční cla, která jsou výrazně vyšší. Trump řekl, že jejich účinnost pozastavil, aby vytvořil prostor k jednání o clech s ostatními zeměmi. Pauza se netýká Číny, té cla naopak zvedl ze 104 na 125 procent.



Rozhodnutí amerického prezidenta pozastavit svá globální cla, ale zvýšit je Číně proměnilo globální obchodní válku v souboj supervelmocí, poznamenala dříve AFP a dodala, že je otázkou, jak zareaguje Čína na útoky Trumpa, který tvrdí, že Peking "se chce dohodnout, ale neví, jak na to".



Obchodní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami nevykazuje žádné známky zpomalení. Peking slíbil, že bude "bojovat až do konce" a Washington dal také najevo, že neustoupí, napsal server BBC News a dodal, že kromě cel Čína také uvalila omezení na více než tucet amerických firem. Tato opatření mimo jiné zakazují vstup vedoucích pracovníků těchto firem do Číny nebo jim zakazují v zemi investovat.