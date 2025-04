Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 5,4 procenta

Hrubý domácí produkt (HDP) Číny v prvním čtvrtletí letošního roku ve srovnání s předchozím kvartálem vzrostl o 1,2 procenta, meziročně pak o 5,4 procenta. Podle agentur o tom dnes informoval čínský statistický úřad. Zatímco první údaj zaostal za očekáváním analytiků, meziroční růst jejich odhady předčil.



Čína se v současnosti potýká se zásadními problémy pro vývoz svého zboží, a to kvůli obchodní válce se Spojenými státy, kterou rozpoutala vysoká cla zaváděná americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Peking dnes podle agentury AFP označil mezinárodní ekonomické podmínky za "složitější a obtížnější" než dříve. Čína také usoudila, že bude potřebovat "proaktivnější makroekonomickou politiku".



Na výkonu čínské ekonomiky v období od ledna do března se ještě plně nestihla Trumpova cla projevit, protože první z nich začal Washington zavádět v březnu.



Analytici odhadovali, že HDP Číny meziročně vzroste o 5,1 procenta, ten však udržel tempo růstu z posledních tří měsíců minulého roku a předčil odhad o tři desetiny procentního bodu. Naopak růst proti předchozímu čtvrtletí očekávali 1,4 procenta, v realitě byl o dvě desetiny bodu nižší.



"V každém z posledních dvou let měla Čína první čtvrtletí ve vysokém tempu a druhé čtvrtletí bylo neuspokojivé," uvedl analytik Sü Tchien-čchen ze společnosti Economist Intelligence Unit. Připojil, že vzhledem k dodatečnému tlaku vyplývajícímu z amerických cel je zapotřebí rázná a včasná politická reakce.



Řada posledních ekonomických údajů poukázala na nerovnoměrné hospodářské oživení. Bankovní úvěry sice překonaly očekávání a aktivita továren se zrychlila, ale vyšší nezaměstnanost a přetrvávající deflační tlaky posilují obavy ze slabé poptávky.



Analytici navíc připomínají, že prudký nárůst čínského vývozu v březnu byl způsoben tím, že výrobci spěchali, aby kvůli hrozícím novým americkým clům stihli předzásobit zahraniční trhy. V následujících měsících se po zavedení dalších cel situace podle nich výrazně změní.



Podle ankety agentury Reuters mezi analytiky poroste druhá největší světová ekonomika v roce 2025 meziročně tempem 4,5 procenta. Zpomalila by tak z loňských pěti procent a nedosáhla by oficiálního pětiprocentního cíle. Mnozí analytici své odhady HDP pro letošní rok výrazně snížili.