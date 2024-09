Čínská centrální banka snížila úroky, do konce roku zváží další podporu

Čínská centrální banka ode dneška snížila úrokové sazby. Sedmidenní repo sazba klesla o 0,2 procentního bodu na 1,50 procenta, další tři sazby klesly také o 0,2 bodu. V úterý centrální banka oznámila největší opatření na podporu hospodářského růstu od pandemie covidu-19 a uvedla, že sníží sazby, tehdy ale neupřesnila, kdy se tak stane. Cílem opatření je dostat ekonomiku z deflační stagnace a nasměrovat ji zpět k vládnímu cíli růstu.



Cílem snížení sazeb je "další posílení proticyklického přizpůsobení měnové politiky a podpora stabilního hospodářského růstu", uvedla centrální banka. Guvernér Pchan Kung-šeng také předznamenal, že centrální banka zváží případné další snížení sazeb do konce roku.



Zavedení dalších opatření na podporu ekonomiky ve čtvrtek oznámilo také politbyro ústředního výboru vládnoucí komunistické strany, a to na zasedání o hospodářské situaci. Politbyro v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem se mimo jiné zavázalo vydávat státní dluhopisy a využívat je k lepší realizaci "hnací role vládních investic".



Centrální banka také v úterý oznámila snížení průměrné úrokové sazby u stávajících hypoték o půl procentního bodu a snížení požadavku na minimální akontaci úvěru na 15 procent u všech typů obytných nemovitostí. Očekává se, že tento krok uvolní do bankovního systému hotovost v objemu jednoho bilionu jüanů (3,2 bilionu Kč).



Čínský trh s nemovitostmi je od vrcholu v roce 2021 v silném útlumu. Peking v reakci na to dosud zrušil řadu omezení pro nákup nemovitostí a prudce snížil hypoteční sazby a požadavky na akontaci.



Zatím se ale nepodařilo zvýšit poptávku ani zastavit prudký propad cen realit. Krize na trhu s nemovitostmi těžce doléhá na ekonomiku a ochromuje důvěru spotřebitelů vzhledem k tomu, že 70 procent úspor domácností je uloženo v nemovitostech.



Opatření centrální banky i politbyra tak představují další pokus obnovit důvěru v druhou největší ekonomiku světa. Řada neuspokojivých statistických údajů z poslední doby vyvolala obavy z dlouhodobého zpomalení růstu.