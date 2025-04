Altman: Trhy jasně požadují konec obchodní války, klesá důvěryhodnost USA

Roger Altman, který stojí v čele společnosti , hovořil na Bloombergu o současném vývoji v americké ekonomice a na trzích. Začal s tím, že se setkává s řadou ředitelů velkých obchodovaných společností a ti podle něj již cítí slábnutí ekonomické aktivity, nebo jej vbrzku očekávají. To podle ekonoma není překvapivé s ohledem na to, co dělají trhy a jakých rozměrů dosáhly obchodní spory.



Podle Altmana je přes výše uvedené těžké dosáhnout toho, aby vedení nějaké společnosti vysvětlilo Donaldu Trumpovi to, jak moc jeho kroky doléhají na firemní sektor a celé hospodářství. „Možná s výjimkou Jamieho Dimona,“ dodal ekonom v narážce na nedávné komentáře šéfa týkající se hrozících ekonomických problémů. Celkově je ale znát „celkem jednotný nesouhlas s politikou cel“.



„Představa, že pokud jedna země dosahuje s jinou zemí obchodních přebytků, tak jí tím nějak okrádá, je prostě mimo,“ pokračoval Altman s tím, že příčiny obchodních deficitů mohou být různé „a ne všechny jsou špatné“. Poukázal například na to, že „Spojené státy nejsou moc dobré ve výrobě kávy, a proto ji dováží ze zemí, jako je Brazílie.“ Nic špatného na tom přitom není. Pokud je tak vládní politika založená na tom, že každý obchodní deficit je špatný, je pomýlená i tato politika.



Obavy vzbuzují podle experta situace, v nichž oslabuje dolar a ceny dluhopisů a zároveň akcií jdou dolů. Ukazuje to na klesající atraktivitu Spojených států pro zahraniční kapitál. „Nevím, zda to bude pokračovat, to nemůžeme vědět, ale dobré to není,“ řekl Altman. Nikdo také podle něj neví, jak bude dál jednat Čína ve vztahu k prodejům amerických vládních dluhopisů. Dodal však, že pokud v minulosti klesaly ceny amerických vládních dluhopisů, a tudíž rostly jejich výnosy, obvykle to souviselo s posilováním dolaru, protože vyšší výnosy přilákaly investory ze zahraničí. Současná dynamika na trzích je tak neobvyklá.



Jisté je podle ekonoma to, že trhy jasně signalizují svou nevoli „s touto obchodní válkou“ a chtějí, aby skončila. Altman si podle svých slov nyní neumí moc představit, jak by došlo k výraznému uklidnění tenzí mezi USA a Čínou. Mohlo by se zdát, že Čína může kvůli svým exportům do Spojených států ztratit víc, ale podle ekonoma to není celý obrázek a je zřejmé, že tento spor neprospívá nikomu. Trhy a firmy se pak uchylují k opatrnosti na straně nových výdajů a investic, přijímání nových zaměstnanců a podobně. Takový způsob uvažování a chování přitom ještě před dvěma měsíci patrný nebyl a může mít dopad na reálnou ekonomickou aktivitu.



Zdroj: Bloomberg