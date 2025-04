Klidnější obchodní den na Wall Street v turbulentním období

Úterní obchodování na zámořských trzích nepřineslo výraznější změny na indexech, kdy ze startu seance se indexy pohybovaly v solidních ziscích, nicméně v průběhu dne začal postupně investorům na Wall Street docházet dech. Úterní obchodování doprovodily data z Indexu dovozních cen a Podnikatelské nálady ze státu NY. Druhý jmenovaný Empire State Manufacturing Index ve čtvrtém měsíci letošního roku dodal údaj -8,1 b., což je růst oproti březnovým -20,0 b. a očekávaným -13,5 b.Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, tak indexy nezaznamenaly velké změny oproti pondělní seanci a například technologický Nasdaq Composite odepsal 0,1 %, průmyslový Dow Jones -0,4 % a průměr S&P 500 klesl o 0,2 %.Výsledková sezóna je v plném proudu, a i dnes reportovaly velké bankovní domy v USA, například či . představila lepší než očekávané tržby z tradingové divize, a to 5,65 mld. usd versus 5,55 mld. usd očekávání. Dále čistý zisk na akcii byl lepší o 10,29 %, a to při tržbách 27,51 mld. usd . Druhý zmíněný bankovní dům měl například v minulém kvartále vyšší než očekávané příjmy z investičního bankovnictví, ty činily 1,04 mld. usd , kdežto konsensus byl postavený na 0,93 mld. usd . Celkové tržby 21,60 mld. usd byly vyšší, jak předem nastavených 21,27 mld. usd . Akcie obou bank vzrostly přibližně o 3 %, resp. 2 %.Vydařené úterý si připsala streamovací společnost , která přidala cirka 5 %. Kromě pozitivního náhledu z Wall Street Jurnal a komentáři k budoucí tržní kapitalizaci společnosti, která by do roku 2030 měla dosáhnout 1 bilionu dolarů , se před reportem výsledků, které přijdou na řadu ve čtvrtek, objevily nové 12M cílové ceny od například analytiků z Jefferies nebo Bernstein. Obě cílové ceny se nacházejí na úrovni 1200 USD s pozitivním doporučením, kdy dokonce analytik Jefferies přidal rovnou nákupní doporučení.Negativně dolehlo pozastavení objednávek na stroje, konkrétně letadla ze strany Číny na . Celý tento proces je v rukou obou zemí, tedy USA a Číny, které na sebe navzájem uvalily robustní cla 125 % a dokud nebude dohodnutý deal, je dodávka letadel amerického výrobce prozatím pozastavena. Akcie reagovaly propadem ceny akcií o zhruba 2 %.EUR/CZK 25,07, USD/CZK 22,25, EUR/USD 1,1269, WTI 61,20USD/barel, Brent 64,60 USD/barel, Troyská unce zlata 3.226 USD Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,32 %, Bitcoin 84.244 USD