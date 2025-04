Cena zlata kvůli stupňující se obchodní válce poprvé přesáhla 3300 dolarů

Cena zlata dnes přesáhla nový rekord 3300 USD (72.820 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Investoři vyhledávají takzvaná bezpečná aktiva, mezi něž se zlato řadí, poté, co americký prezident Donald Trump nařídil prověřit případná nová cla na dovoz kritických nerostů do Spojených států.



Cena kovu k okamžitému dodání se kolem 10:30 SELČ zvýšila o 2,7 procenta na 3314,29 USD za unci. Předtím dosáhla další rekordní hodnoty 3317,90 USD. Cena termínového kontraktu na zlato ve Spojených státech stoupá o 2,8 procenta na 3 330,30 USD.



Žlutý kov letos už zdražil o více než 20 procent a dosáhl řady rekordních hodnot. Hranici 3200 dolarů za unci zlato přesáhlo teprve v pátek.





Eskalace obchodní války vyvolává obavy z možné globální recese. Investoři zlato nakupují kvůli nepředvídatelnosti oznámení o clech z Washingtonu.



V úterý Trump vyzval Čínu, aby se s ním spojila a zahájila obchodní jednání poté, co Peking nařídil leteckým společnostem neodebírat další dodávky letadel od amerického . Prezident také ve snaze poškodit Čínu nařídil prozkoumat možná nová cla na veškerý dovoz kritických nerostných surovin do USA.



Americká administrativa tento týden už oznámila vyšetřování dovozu polovodičů a léčiv poté, co zavedla cla na ocel a hliník, automobily a automobilové součástky. Rovněž uvedla, že jedná s desítkami dalších obchodních partnerů o snížení obchodních bariér výměnou za úlevu od vyšších cel.



Přední banky zůstávají ohledně vyhlídek zlata v nadcházejících čtvrtletích optimistické. Investoři navyšují vklady ve fondech navázaných na zlato a zlato přikupují i centrální banky. předpovídá, že cena do poloviny roku 2026 vzroste na 4000 USD za unci.



Analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba odhadl, že zlato může letos růst o stovky dolarů a příští rok překoná hranici 4000 dolarů za unci. Za deset let se podle něj může cena zlata vyšplhat na 6000 až 8000 dolarů za unci. Upozornil na to, že zlato roste posledních několik měsíců kontinuálně. Za první čtvrtletí jeho cena vyrostla o pětinu, meziročně se investice do žlutého kovu zhodnotila o 40 procent. Cenu zlata zvedá zvýšená inflace, geopolitická rizika jako válka Ruska na Ukrajině, vysoké zadlužení a deficity vlád, a také postupný úpadek dolaru, podotkl.