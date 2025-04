Výsledky ASML a nové omezení pro Nvidii posílají trhy dolů

Data, která brzy ráno vyšla v Číně, přinesla dobré zprávy o její ekonomice. HDP za 1Q stoupl meziročně o 5,4 procenta (vs konsensus 5,2) a zrychlil oproti předchozímu kvartálu. Očekávání překonalo také tempo růstu průmyslu a maloobchodu. Čísla jsou to povzbudivá, když tedy pomineme tradiční nedůvěru v čínská data a fakt, že se vládě nyní velmi hodí ukázat, jak odolná její ekonomika je. Otázkou každopádně zůstává, jak si ekonomika povede v dalším období, kdy se naplno projeví efekt vysokých cel - nejprve snahou o předzásobení, následně útlumem obchodu a snahou obejít americká cla přes třetí země.

V souvislosti s Čínou také sledujeme politická prohlášení naznačující, jaká je šance na začátek jednání. Americká strana to zkusila opět silácky v tom duchu, že jednat potřebuje Čína a USA nikoli. Čínská strana zopakovala otevřenost k jednání za podmínek vzájemného respektu a výhodnosti. Nově ale zaznělo, že by se mělo jednat také o Taiwanu a sankcích. To bereme jako projev většího sebevědomí, poté co byl Donald Trump donucen zmírnit agresivní nastavení cel. Číně už zřejmě nebude stačit jen vzájemné snížení poslední várky cel. Samotné zahrnutí Taiwanu do rozhovorů a riziko, že USA v této oblasti Číně jakkoli ustoupí, je potenciálně nepříjemné pro polovodičový byznys, ale trhy to ihned do cen asi nepromítnou.

Co dnes dostává tento byznys pod tlak, jsou jiné zprávy. Objednávky nizozemské zaostaly za odhady a výhledově firma čeká zvýšenou nejistotu kvůli clům. Situaci nezachránilo ani prohlášení, že firma stále může dosáhnout horní hranice odhadu pro tržby, pokud poptávka po AI zůstane silná. Americká vláda navíc přišla s novými restrikcemi na vývoz čipů do Číny - jde o typ H20.

Pod tlakem dnes v Evropě citelně klesá nizozemský trh (AEX -0,8 pct), zatímco další klíčové trhy vykazují menší ztráty. Americké futures zatím naznačují start na Wall Street asi o 0,7 procenta níž.

V kalendáři dnes najdeme americké maloobchodní tržby. Březnové číslo zřejmě zvedne snaha spotřebitelů o předzásobení, ale to zajímavé přinesou až data za další měsíc. Dál vycházejí také firemní výsledky, ovšem tentokrát spíše méně zvučných jmen.

Co je příznivé, výnosy dluhopisů míří dolů v Evropě i zámoří. Dnes je to dalších pár bazických bodů napříč křivkou, což dává šanci, že stres z dosavadního průběhu měsíce vyprchává. Také negativní tlak na dolar už není takový - kurz americké měny k euru se nachází u 1,1370, podobně jako včera během dne. Zlato ovšem pokračuje v jízdě a dnes překonává hranici 3300 USD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:07 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0392 -0.1899 25.1047 25.0390 CZK/USD 22.0120 -1.0007 22.2335 22.0005 HUF/EUR 408.5429 0.0695 408.9702 407.5568 PLN/EUR 4.3024 0.1781 4.3097 4.2927

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.3201 0.7970 8.3419 8.2548 JPY/EUR 162.0905 0.3358 162.2765 161.4154 JPY/USD 142.5495 -0.4890 143.2750 142.0530

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8559 0.3535 0.8577 0.8530 CHF/EUR 0.9287 0.0108 0.9301 0.9239 NOK/EUR 12.0820 0.6150 12.1411 12.0024 SEK/EUR 11.1491 0.0390 11.2010 11.1214 USD/EUR 1.1376 0.8234 1.1392 1.1283

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5703 -0.4532 1.5818 1.5681 CAD/USD 1.3908 -0.3871 1.3966 1.3903