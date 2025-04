Víkendář: Kdo má pravdu ve sporech o cla?

Ekonom Scott Sumner uvažuje na svém blogu o tom, kdy je dobré mít pokoru ve víře ve svůj názor a ve svá rozhodnutí. A to ve vztahu k současným diskusím o clech, jejich přínosech a negativech. Mimo jiné poukazuje na to, jak se vyvíjely názory jednoho z hlavních zastánců zavádění cel ze strany USA a jednoho z hlavních poradců Donalda Trumpa, kterým je Peter Navarro.



„Reakce finančního trhu na současnou politiku vysílá jasný signál, že cla pravděpodobně poškodí domácí i světovou ekonomiku,“ píše Sumner. Souhlasí s názorem, že „Wall Street není Main Street“. Tedy že dění na trzích nemusí vždy reflektovat vývoj v ekonomice a to, co je pro ni jako celek přínosné a co ne. Nicméně „existuje mnoho tržních indikátorů, které nyní ukazují na slabší reálný ekonomický růst.“



Vedle chování trhů pak Sumner poukazuje na to, že „malý počet ekonomů, kteří podpořili Trumpova cla, je známý tím, že činí velmi pochybná prohlášení o fungování mezinárodní ekonomiky. Objevila se například tvrzení, že účetní identita HDP dokazuje, že dovozy snižují HDP. Tvrzení, že DPH jsou jako cla, že cla výrazně nezvyšují cenu dovozů.“ To všechno jsou podle ekonoma chybná prohlášení, a to na úrovni úplně základních ekonomických znalostí. „Mnoho populistů, kteří podporují současnou politiku, také podpořilo brexit, který nyní britská veřejnost považuje za chybu.“



Sumner poukazuje i na to, že zastánci vyšších cel prezentovali předpovědi, které, jak se zdá, nevycházejí. Stephen Miran před pár týdny například tvrdil, že „kvůli clům nedojde k žádným větším problémům… Američtí spotřebitelé jsou flexibilní, máme různé možnosti a můžeme si vyrábět věci doma.“ Navarro zase říkal, že „silná ekonomika a nízká inflace během Trumpova prvního funkčního období v době, kdy uvalil cla na Čínu, ukazují, že cla nemají negativní přínosy.“ „Pro Ameriku to nebude bolestivé,“ tvrdil Navarro s tím, že „prezident Donald Trump ukázal, že cla mají přínosy pro americký lid a v tomto druhém volebním období budou ještě mnohem důležitější“.



Navarro také tvrdí, že USA jsou tak důležitým trhem, že zahraniční společnosti raději sníží ceny a přijmou nižší zisky, než aby přenášely náklady spojené se cly na spotřebitele. Předpovídá také, že dodavatelé, například ti, kteří prodávají díly automobilkám, se přestěhují do USA. Trumpovi kritici mají ale jiný názor. Patří mezi ně i někteří republikáni a Sumner se ptá, který pohled je tedy věrohodnější?. „Proč lidé, kteří ještě donedávna tvrdili, že vše bude v pořádku, nyní mluví o potřebě bolestivého léku? A jak moc by si měl člověk být jistý svým vlastním pohledem na složité ekonomické otázky?“



Ekonom pokračuje s tím, že „pokud se jmenujete Peter Navarro, je 100% jisté, že jste se alespoň jednou během své kariéry spletli.“ Současné názory tohoto poradce jsou totiž v rozporu s tím, co tvrdil ve své knize z roku 1984. Mimo jiné v ní píše, že „protekcionismus jako politický program nebo forma přerozdělování příjmů naprosto selhává“. S poukazem na dění ve třicátých letech „hovoří o nebezpečí odvetných opatření a obchodních válek“. Historie podle něj „bolestivě učí, že jakmile začnou protekcionistické války, pravděpodobným výsledkem je smrtící a téměř nezastavitelná sestupná spirála v celé světové ekonomice.“ A „největšími poraženými v celé protekcionistické hře jsou spotřebitelé“. Varoval také před nebezpečím použití tématu národní bezpečnosti jako ospravedlnění protekcionismu.



Zdroj: Blog Scotta Sumnera