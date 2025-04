Zisk Netflixu v prvním čtvrtletí stoupl o 24 procent, překonal očekávání

Americkému provozovateli placené streamovací platformy vzrostl v prvním čtvrtletí zisk o 24 procent na 2,89 miliardy USD (63,7 miliardy Kč). Tržby se zvýšily o 12,5 procenta na 10,5 miliardy USD. Firma v prohlášení uvedla, že výsledky podpořily vyšší výnosy z předplatného a reklamy a odložení části nákladů.



Výsledky překonaly odhady analytiků. Zisk na akcii činil 6,61 USD, zatímco analytici čekali zisk jen 5,7 USD na akcii.



Firma přestala od prvního čtvrtletí informovat o růstu počtu předplatitelů. V roce 2024 získal 41 milionů předplatitelů, na konci roku jich měl celkem 301,6 milionu. Loni firma ale oznámila, že od prvního čtvrtletí již nebude zveřejňovat počty předplatitelů, protože chce přesunout zaměření investorů na hospodaření. také začal nabízet levnější předplatné s reklamou, které podle prohlášení představovalo v prvním čtvrtletí 55 procent nových registrací v zemích, kde je k dispozici.



Netflix překonal očekávání i svým výhledem na aktuální čtvrtletí. Výhled na celý letošní rok zatím nechal beze změny. Za celý rok firma čeká zvýšení tržeb o 13 procent na 44 miliard USD.



Streamovací služby Netflixu zatím neovlivnily cla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cena akcií firmy tak letos stoupla o devět procent, zatímco akcie většiny velkých technologických firem prudce klesly. Obchodní válka by ale mohla Netflixu ublížit, pokud by vyvolala recesi nebo podpořila inflační tlaky, což by mohlo přimět spotřebitele omezit výdaje na zábavu, uvedla agentura AP.