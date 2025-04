Úterní otočka na Wall Street, kdy stačilo vynechat komentáře namířené proti americké centrální bance či zemím na seznamu prezidenta Trumpa

Druhá seance v tomto týdnu na trzích v USA dala investorům opět naději, že špatné časy jsou střídány těmi lepšími a v úterý to bylo hlavně k nadějím, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou bude brzy podepsána.Dnešní obchodování sice nedoprovodily žádné klíčové makroekonomické údaje, nicméně před trhem reportovala telekomunikační společnost . Čistý zisk na akcii v prvním kvartále překonal odhady analytiků o 3,66 %, a to vše při tržbách 33,48 mld. USD . Problémem reportu je větší ztráta předplatitelů než původně nastavený konsensus. Akcie se po většinu seance obchodovaly kolem včerejší závěrečné hodnoty, aby nakonec přidaly 0,58 %.Výrazný růst si připsaly akcie automobilky , která dnes po trhu bude reportovat svá čísla za předchozí období. K akciím Tesly přidal nový komentář i cílovou cenu analytik z , který snížil 12M Tgt Px z 380 USD na 305 USD , což je stále více jak 30 % na současnou hodnotou. Největším aktuálním rizikem pro společnost vidí analytik v clech, a to převážně na dovoz materiálů, které jsou kompletovány v Číně, jako je například materiál pro baterie. Akcie vzrostly o zhruba 4 %.Na svých historických maximech se obchodovala streamovací společnost , která v minulém týdnu představila prozatímní rekordní zisk. Společnost se obchodovala v kladném režimu již potřetí v řadě, aby dosáhla maxim 1064,97 USD , což za posledních 12 měsíců znamená takřka zdvojnásobení hodnoty, konkrétně +90 %. Tržní kapitalizace 450 mld. USD je takřka 3krát větší, jak konkurenta , jehož tržní kapitalizace se pohybuje kolem 155 mld. USD . Akcie posílily přibližně o 5 %.Wall Street závěr: DJIA +2,7 %, SPX 500 +2,5 %, Nasdaq Composite +2,7 %EUR/CZK 25,07, USD/CZK 21,92, EUR/USD 1,1439, WTI 64,60 USD/barel, Brent 67,54 USD/barel, Troyská unce zlata 3.397 USD Výnos 10letého státní dluhopisu USA 4,39 %